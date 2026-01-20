Bejelentette lemondását Rumen Radev bolgár elnök

Közölte, hogy indulni akar az előrehozott parlamenti választásokon, amelyek elkerülhetetlenné váltak, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.

„Reggel benyújtom a lemondásomat. Meggyőződésem, hogy Ilijana Jotova méltó utódom lesz az elnöki poszton” – mondta a jelenlegi alelnökre utalva. A bolgár államfő, akinek hivatali ideje eredetileg 2027 januárjáig szólt volna, kedden tervezi benyújtani lemondását az alkotmánybíróságnál. Amennyiben a taláros testület ezt jóváhagyja, Jotova veheti át a hivatali teendőit a novemberben esedékes elnökválasztásig.

Radev már pénteken közölte, hogy Bulgáriában előrehozott parlamenti választásokat kell tartani, miután a harmadik felkért párt, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (DPSZ) is visszaadta a kormányalakítási megbízatást.

Radev, akit 2016-ban választottak meg elnöknek, majd pedig 2021-ben újraválasztottak, már hosszabb ideje felvetette egy saját párt alapításának a lehetőségét. Lemondása olyan politikai válság közepette történt, amelyben Bulgária négy év alatt a nyolcadik parlamenti választása felé tart. Az eddigi voksolások eredményeként sorra olyan erőviszonyok alakultak ki a törvényhozásban, amelyek nem tették lehetővé tartós koalíciók fennmaradását.