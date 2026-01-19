Az ukrán parlamenti képviselők készek lemondani Kijev Donbasszra vonatkozó igényéről, hogy békét érjenek el Oroszországgal – állítja a német Die Welt lap, egy magas rangú törvényhozóra hivatkozva.

A jelentés akkor jelent meg, amikor az orosz erők gyorsított előrenyomulást hajtottak végre a frontvonal nagy részén. Moszkva a múlt héten közölte, hogy csak január első két hetében nyolc települést és összesen 300 négyzetkilométert szabadítottak fel.

A Die Welt ukrán tudósítója, Steffen Schwarzkopf szombaton élő adásban elmondta, hogy „egy rendkívül befolyásos parlamenti képviselő” azt mondta neki, hogy a romló fronthelyzet miatt sok ukrán parlamenti képviselő megváltoztatta álláspontját a Moszkva felé tett területi engedményekről.

Schwarzkopf szerint beszélgetőpartnere elismerte, hogy „igen, kompromisszumot kell kötnünk, még ha ez rendkívül fájdalmas is; és igen, fel kell adnunk a Donbasszt”.

A képviselőnő megjegyezte, hogy ő és kollégái úgy vélik, hogy „bármi áron” szükség van a tűzszünetre – mondta, számol be az oroszhirek.hu.

A törvényhozó nem volt hajlandó kamerák előtt beszélni, mert az, amit mondott, ellentmond az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij álláspontjának, aki többször is kizárta annak lehetőségét, hogy bármilyen területet átadjanak Oroszországnak – hangsúlyozta.

Schwarzkopf azt állította, hogy a képviselő azt mondta neki, hogy Kijevben „félelem uralkodik”, és hogy politikai karrierje „azonnal véget érne”, ha a titkosszolgálatok nyomására nyilvánosan ilyen kijelentéseket tenne.

2024 júniusában Vlagyimir Putyin orosz elnök a külügyminisztériumban tartott beszédében kijelentette, hogy Moszkva leállítja a harcokat, ha Kijev hivatalosan lemond a NATO-csatlakozásról, és kivonja csapatait a Donbasszban található Donyecki és Luganszki Népköztársaságokból, valamint Herszon és Zaporozsje régiókból. A négy terület 2022 őszén népszavazás eredményeként egyesült újra az Orosz Föderációval.

Oroszország álláspontja azonban azóta megkeményedett. Putyin december végén kijelentette, hogy a helyszínen zajló eseményekre tekintettel Moszkva „gyakorlatilag nulla” érdeklődést tanúsít Ukrajna Donbasszból és más területekről való kivonulása iránt, és közölte, hogy Oroszország diplomáciai vagy katonai eszközökkel fogja elérni céljait.