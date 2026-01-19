Az orosz hadsereg a nagyvárosok megbénításával kényszerítenék ki a békét

Oroszország megváltoztatta az energetikai infrastruktúra elleni támadások stratégiáját, és immár a nagyvárosok megbénítására koncentrál – véli Volodimir Omelchenko energetikai szakértő. A cél, hogy a lakosság szenvedésén keresztül kényszerítsék Ukrajnát az orosz feltételek elfogadására a tárgyalásokon.

Ukrajnában szükségállapotot hirdettek az energiaágazatban, miután Oroszország a tél ellenére is folyamatosan támadta a fűtési és villamosenergia-ellátást

Az elemzés szerint az orosz hadvezetés taktikai váltása abban nyilvánul meg, hogy a csapásokat a nagy népsűrűségű központok energetikai rendszereire összpontosítják. A stratégia célja a belső nyomásgyakorlás fokozása az ukrán vezetésre a béketárgyalások kikényszerítése érdekében.

Kijevben és a régióban jelenleg nem a tervezett menetrend szerint szünetel az áramellátás, bár a kritikus infrastruktúra működését sikerült biztosítani. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy mintegy száz fővárosi toronyházban továbbra sincs áramszolgáltatás. A helyreállítás felgyorsítására az ukrán hatóságok mozgósították a tartalékokat: Kijevbe ötven további szerelő- és hőtechnikai brigád, valamint kapcsolt energiatermelő (kogenerációs) berendezések tartanak – írja az Espreso.

A civil szolidaritás jeleként Lengyelországban sikeres adománygyűjtés zárult: több mint egymillió zloty (mintegy 95 millió forint) gyűlt össze generátorok vásárlására, amelyeket Kijevnek juttatnak el. Eközben az ukrán energetikai szakemberek megkezdték a zaporizzsjai atomerőmű egyik tartalék távvezetékének javítását is.

A beszámolók szerint az orosz hátországban is érték támadások az infrastruktúrát: partizánok megrongáltak egy kulcsfontosságú elektromos alállomást a brjanszki régióban – írja a KárpátHír.