Áradások Mozambikban

Több ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát Mozambikban a heves esők okozta áradások miatt – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

Sokan háztetőkön kerestek menedéket a településeken egyre növekvő vízszint miatt. A fővárostól, Maputótól északra fekvő Gáza tartományban a legsúlyosabb a helyzet: helyenként csak a fák felső ágai látszanak ki a vízből.

Az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala szerint több mint 400 ezer ember érintett, és csaknem 30 ezer ház semmisült meg öt tartományban. Arról egyelőre nem érkeztek becslések, hogy hány ember halhatott vagy sérülhetett meg a délkelet-afrikai államban.

Daniel Chapo mozambiki elnök a természeti katasztrófa miatt lemondta a davosi világgazdasági fórumra tervezett utazását.