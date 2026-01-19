2026. január 19., hétfő

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 332.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A norvég miniszterelnök válasza Trumpnak

"A norvég kormány nem befolyásolja a Nobel-bizottság döntéseit"

MH
 2026. január 19. hétfő. 17:31
Megosztás

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök kijelentette, hogy többször is elmagyarázta Donald Trump amerikai elnöknek, hogy a skandináv ország hatóságai nem befolyásolhatják a Nobel-bizottság döntését a díj odaítéléséről.

A norvég miniszterelnök válasza Trumpnak
Donald Trump amerikai elnök találkozója Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel 2025. április 24-én
Fotó: AFP/Saul Loeb

A Bloombergnek adott interjúban emlékeztetett arra, hogy a bizottság független. "Ami a Nobel-békedíjat illeti, többször is egyértelműen elmagyaráztam Trumpnak azt, ami egyébként is közismert, nevezetesen, hogy a díjat a független Nobel-bizottság ítéli oda, nem pedig a norvég kormány" – mondta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink