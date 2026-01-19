A norvég miniszterelnök válasza Trumpnak

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök kijelentette, hogy többször is elmagyarázta Donald Trump amerikai elnöknek, hogy a skandináv ország hatóságai nem befolyásolhatják a Nobel-bizottság döntését a díj odaítéléséről.

A Bloombergnek adott interjúban emlékeztetett arra, hogy a bizottság független. "Ami a Nobel-békedíjat illeti, többször is egyértelműen elmagyaráztam Trumpnak azt, ami egyébként is közismert, nevezetesen, hogy a díjat a független Nobel-bizottság ítéli oda, nem pedig a norvég kormány" – mondta.