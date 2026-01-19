Külföld
A norvég miniszterelnök válasza Trumpnak
"A norvég kormány nem befolyásolja a Nobel-bizottság döntéseit"
Donald Trump amerikai elnök találkozója Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel 2025. április 24-én
Fotó: AFP/Saul Loeb
A Bloombergnek adott interjúban emlékeztetett arra, hogy a bizottság független. "Ami a Nobel-békedíjat illeti, többször is egyértelműen elmagyaráztam Trumpnak azt, ami egyébként is közismert, nevezetesen, hogy a díjat a független Nobel-bizottság ítéli oda, nem pedig a norvég kormány" – mondta.