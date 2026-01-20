A lengyel elnök is meghívást kapott a gázai Béketanácsba

Karol Nawrocki lengyel elnök is meghívást kapott Donald Trumptól az amerikai elnök által javasolt gázai Béketanácsba, a témáról Varsó a legközelebbi napokban egyeztetni fog az amerikai féllel - közölte hétfői varsói sajtótájékoztatóján Marcin Przydacz, a lengyel államfő külügyi államtitkára.

Przydacz annak kapcsán tartott sajtókonferenciát, hogy Nawrocki részt vesz a svájci Davosban kedden kezdődő Világgazdasági Fórumon. Újságírói kérdésre az államtitkár megerősítette a Trump általi meghívásról szóló korábbi lengyel sajtóértesüléseket.

A témáról a varsói államfői hivatal "már a legközelebbi időben" egyeztet Washingtonnal, a végső döntést Nawrocki "először az amerikai féllel ismerteti", utána tájékoztatják róla a közvéleményt - mondta el Przydacz.

Közölte: az elnöki hivatal a lengyel külügyminisztériumot felkérte véleményezésre.

Utalva arra, hogy a Béketanácsba az amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta, Przydacz hangsúlyozta: a lengyel és az orosz félnek "teljesen eltérő értékelése és véleménye van a nemzetközi helyzetről", a nemzetközi politika terén eltérőek a célkitűzéseik. "A diplomáciában azonban soha nem lehet csak azokkal tárgyalni, akikkel száz százalékban egyetértünk" - tette hozzá.

Az államtitkár felidézte: Lengyelország nemrég meghívást kapott a G20 csoportba is, amit hazájában "mindenki nagy sikernek talált", miközben - mint Przydacz rámutatott - Oroszország ennek a tömörülésnek is tagja.

Az elnöki államtitkár sajtóértekezlete után Donald Tusk lengyel kormányfő az X-en azt írta: ahhoz, hogy Lengyelország valamelyik nemzetközi szervezethez csatlakozzon, szükség van a kormány hozzájárulására és a parlamenti alsóház (szejm) ratifikálására.

A kormány "kizárólag a lengyel állam érdekeit és biztonságát tartja szem előtt. És nem engedjük, hogy bárki is egymás ellen játsszon ki minket" - húzta alá a miniszterelnök, feltehetőleg a kormány és az ellenzéki jelöltként megválasztott Nawrocki közötti feszültségre utalva.