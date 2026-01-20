A titkosszolgálat felszólította a dán hatóságokat, hogy hagyjanak fel a Bluetooth-os fülhallgatók használatával.

A dán hatóságok alkalmazottainak fel kell hagyniuk a Bluetooth-os fülhallgatók, többek között az AirPods használatával a szolgálatban – közli a helyi Ingeniøren újság, hivatkozva az ország külföldi hírszerző szolgálatára, számol be a news.ru. Ez az ajánlás a lehallgatás kockázatával kapcsolatos, a Grönlandra vonatkozó amerikai igényeket övező feszült helyzet miatt.

Az amerikai elnök, Donald Trump Grönlandra vonatkozó igényeivel kapcsolatos rendkívül feszült helyzet miatt a fegyveres erők hírszerző szolgálata (FE) egyes hatóságoknak azt ajánlotta, hogy szolgálatban ne használjanak Bluetooth-os fülhallgatókat és AirPods-okat – áll a publikációban.

A lap szerint a szakértők már régóta tudják, hogy a Bluetooth technológia sebezhető pontokkal rendelkezik. Hasonló ajánlásokat kaptak a dán rendőrség alkalmazottai is.