Zsarolás és nevetséges javaslat az amerikai vámfenyegetés

David van Weel vasárnap a WNL holland műsorszolgáltatónak nyilatkozva bírálta Donald Trump bejelentését, amely szerint Washington február 1-jétől 10 százalékos importvámot vetne ki Hollandia, Svédország, Norvégia, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Finnország és Dánia termékeire. Az amerikai elnök közlése szerint a vám június 1-jétől 25 százalékra emelkedne, amennyiben az érintett országok továbbra is ellenzik a megállapodást Grönland Egyesült Államok által történő teljes körű megvásárlásáról.

Trump azzal indokolta a fenyegetést, hogy Grönlandra az Egyesült Államok nemzetbiztonsága miatt van szükség, hivatkozva arra, hogy Oroszország és Kína is érdeklődést mutat az északi-sarki térség iránt. Grönland autonóm terület, amely Dánia része; a grönlandi miniszterelnök a héten Koppenhágában kijelentette, hogy a sziget nem kíván az Egyesült Államokhoz tartozni.

"Ez zsarolás, ez egy nevetséges javaslat. A szövetségesek nem bánnak így egymással" - hangsúlyozta van Weel. Hozzátette, hogy a következő két hétben mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a terv lekerüljön a napirendről, ellenkező esetben "minden lehetőség nyitva marad".

A holland külügyminiszter beszámolt arról is, hogy több európai ország katonai felderítő egységeket vezényelt Grönlandra hadgyakorlatokra való felkészülés céljából, és ezekről az intézkedésekről különböző szinteken egyeztettek az amerikaiakkal.