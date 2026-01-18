Zelenszkij nagyon furcsán viselkedik az utóbbi időben

A korrupciós botrányok miatt megtépázott népszerűségű Zelenszkij most új szövetségeseket keres.

Az ukrán közéletet megrázó korrupciós botránysorozatot követően Zelenszkij ukrán elnök igyekszik kapcsolatot teremteni potenciális politikai riválisaival – egyre nagyobb a valószínűsége, hogy választások lesznek Ukrajnában.

A legszembetűnőbb példa erre az, hogy csütörtökön Zelenszkij beszélt azzal a férfival, akit széles körben a legnagyobb kihívójának tartanak: a volt főparancsnokkal, Valerij Zaluzsnijjal, aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete. Kettejük viszonya 2024-ben romlott meg, miután az előző évben kudarcba fulladt ukrán ellentámadás végül a tábornok leváltásához vezetett.

Találkozók sora, Zelenszkij újrapozicionálja magát

A hét elején az elnök azt is bejelentette, hogy más, nagy ismertségű személyiségekkel is találkozott, akikről úgy tartják, hogy beléphetnek a politikába.

Köztük volt Szerhij Pritula, egy volt televíziós műsorvezető, akinek jótékonysági szervezete az ukrán fegyveres erőket támogatja, valamint

a népszerű nacionalista aktivista, Szerhij Szternenko.

A Bloomberg értékelése szerint az egymást követő találkozók arra utalnak, hogy Ukrajna elnöke igyekszik biztosítani pozícióját a háború utáni politikában. Zelenszkij legutóbbi tárgyalópartnereiben az a közös, hogy mindannyian népszerűek, és egy esetleges választáson potenciális kihívóknak számítanak - írja a vg.hu.

Kétségtelen, hogy mindez a lehetséges elnökválasztás kontextusában történik – mondta Volodimir Feszenko, a kijevi Penta Kutatóintézet vezetője. Feszenko szerint az elnöki találkozók célja az lehet, hogy Zelenszkij erősítse saját népszerűségét azáltal, hogy népszerű közéleti szereplőkkel mutatkozik együtt. Cél az is, hogy javuljanak kapcsolatai a lehetséges ellenzéki vezetőkkel, vagy megpróbálhatja szövetségesként a saját táborába vonni őket.

Ukrajna az Egyesült Államokkal hosszú hetek óta próbál meg tető alá hozni egy béketervet, amelyet később Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kívánnak bemutatni – valószínűleg kétséges sikerrel.

A húsz pontból álló tervezetben szerepel, hogy a tűzszünet elérése után a lehető leghamarabb elnökválasztást kell tartani – ezt a követelést Donald Trump amerikai elnök is megfogalmazta.

Az ukrán alkotmány szerint hadiállapot idején nem lehet választásokat tartani – Zelenszkij eddig ezt ki is használta hatalma bebiztosítása érdekében. Viszont ez azzal járt, hogy erősen megkérdőjeleződött a legitimációja. Bár az elnök továbbra is élvezi a legtöbb ukrán bizalmát, megítélését nemrég jócskán megtépázta mandátuma eddigi legnagyobb korrupciós botránya.

Az ukrán korrupció szálai az elnökig érnek

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet adatai szerint

tavaly év végén a korrupciós botrány tíz százalékponttal csökkentette a Zelenszkijbe vetett bizalmat.

Ugyanakkor az intézet megjegyezte: a harctéri és diplomáciai tárgyalások nehézségei korábban is „zászló körüli összezárást” váltottak ki, ami erősítette az elnök népszerűségét. Ennek következtében a Zelenszkij iránti bizalom „rendkívül dinamikus”, mivel a kiszámíthatatlan politikai környezettől függ.

Tavaly év végén korrupcióellenes nyomozók bejelentették, hogy vizsgálat indult az energetikai infrastruktúra védelmére szánt forrásokkal való visszaélés gyanúja miatt.

Az ügy több, az elnök belső köréhez tartozó személyt is érintett,

és Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondásához vezetett.

Zelenszkij ezt követően váratlanul a katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanovot nevezte ki az elnöki iroda élére.

Budanov a háború egyik legnépszerűbb alakja, és az orosz terület mélyén végrehajtott merész támadások kitervelőjeként vált ismertté.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Jermak távozása tette lehetővé a közelmúltbeli találkozók sorát.

A találkozók egyik résztvevője Olekszandr Kubrakov volt, aki 2024-ig infrastruktúráért felelős miniszterelnök-helyettesként dolgozott, majd állítólag Jermakkal való konfliktusa után menesztették. Zelenszkij péntek este találkozott vele.

Zelenszkij emellett igyekszik háttérbe szorítani lehetséges kihívóit. Amikor egy közelmúltbeli orosz légicsapás-sorozat után Kijevben sokan áram és fűtés nélkül maradtak a fagyos időben, az elnök nyilvánosan átvette a helyzet irányítását.

A rossz felkészültségért régi politikai ellenfelét, Vitalij Klicsko főpolgármestert tette felelőssé, és megígérte, hogy enyhíti a kijárási tilalmat a lakosság védelme érdekében.

Választási esélyek – Zelenszkij még tartja magát

Egy választás esetén a tavaly év végén a Socis közvélemény-kutató által végzett felmérés szerint