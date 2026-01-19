Külföld
Zelenszkij az áramimport azonnali növelését követeli az orosz támadások után
Az ország a teljes körű invázió eddigi leghidegebb telét éli át, miközben a hálózat kapacitása kritikus szintre süllyedt
A január 16–17-i éjszakai támadások során az orosz erők alállomásokat és gázkitermelő létesítményeket találtak el Kijev és Odessza megyékben. A DTEK energetikai vállalat jelentése szerint a bucsai régióban 56 ezer család maradt áram nélkül, míg Odessza megyében mintegy 16 ezer fogyasztót érintenek a vészleállások. A -20 fokos hideg és a jegesedés jelentősen nehezíti a helyreállítási munkálatokat.
Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov közölte, hogy a várost ért újabb súlyos csapás után a tartalékok kimerülőben vannak. Az energetikai szektor állapota kritikus, a hálózat terhelése elérte a csúcspontját, és minden újabb sérülés azonnal felemészti a stabilizáláshoz szükséges kapacitást.
Kritikus energiahiány
Ukrajna jelenleg mindössze 11 gigawatt villamos energiát tud előállítani, miközben a szükséglet 18 gigawatt lenne. Az ország hálózata így csupán az igények 60 százalékát képes kielégíteni. Bár az importkapacitást 2,3 gigawattra emelték, a magas árak és a technikai korlátok miatt Kijev gyakran nem tudja ezt teljes mértékben kihasználni.
Energetikai krízis számokban
- Szükséges kapacitás: 18 gigawatt.
- Jelenlegi termelés: 11 gigawatt.
- Maximális importlehetőség: 2,3 gigawatt.
- Áramszünetek rendje: Jellemzően 16 óra szolgáltatás nélkül, 8 óra árammal.
A válság kezelésére Németország 60 millió eurós, az Egyesült Királyság pedig 20 millió fontos gyorssegélyt jelentett be az energetikai biztonság megerősítésére. A helyzet a frontközeli régiókban a legsúlyosabb, ahol a harcok miatt a javítási munkálatok szinte lehetetlenek - írja a Kyiv Independent alapán a KárpátHír.