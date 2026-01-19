Zelenszkij az áramimport azonnali növelését követeli az orosz támadások után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az áramimport azonnali növelésére és sürgős technikai segítségnyújtásra szólított fel a kritikus infrastruktúrát ért újabb orosz rakétatámadások után.

A január 16–17-i éjszakai támadások során az orosz erők alállomásokat és gázkitermelő létesítményeket találtak el Kijev és Odessza megyékben. A DTEK energetikai vállalat jelentése szerint a bucsai régióban 56 ezer család maradt áram nélkül, míg Odessza megyében mintegy 16 ezer fogyasztót érintenek a vészleállások. A -20 fokos hideg és a jegesedés jelentősen nehezíti a helyreállítási munkálatokat.

Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov közölte, hogy a várost ért újabb súlyos csapás után a tartalékok kimerülőben vannak. Az energetikai szektor állapota kritikus, a hálózat terhelése elérte a csúcspontját, és minden újabb sérülés azonnal felemészti a stabilizáláshoz szükséges kapacitást.

Kritikus energiahiány

Ukrajna jelenleg mindössze 11 gigawatt villamos energiát tud előállítani, miközben a szükséglet 18 gigawatt lenne. Az ország hálózata így csupán az igények 60 százalékát képes kielégíteni. Bár az importkapacitást 2,3 gigawattra emelték, a magas árak és a technikai korlátok miatt Kijev gyakran nem tudja ezt teljes mértékben kihasználni.

Energetikai krízis számokban

Szükséges kapacitás: 18 gigawatt.

18 gigawatt. Jelenlegi termelés: 11 gigawatt.

11 gigawatt. Maximális importlehetőség: 2,3 gigawatt.

2,3 gigawatt. Áramszünetek rendje: Jellemzően 16 óra szolgáltatás nélkül, 8 óra árammal.

A válság kezelésére Németország 60 millió eurós, az Egyesült Királyság pedig 20 millió fontos gyorssegélyt jelentett be az energetikai biztonság megerősítésére. A helyzet a frontközeli régiókban a legsúlyosabb, ahol a harcok miatt a javítási munkálatok szinte lehetetlenek - írja a Kyiv Independent alapán a KárpátHír.