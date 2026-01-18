Ukrajna finanszírozása többmilliárdos károkat eredményezett

Csehországnak követnie kell „a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország” - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök a Mandiner Maxima csatornának adott exkluzív interjúban.

A cseh miniszterelnök, akinek kormánya alig egy hónapja állt fel, az interjúban felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit, valamint a Mandiner összefoglalója szerint azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak – miközben „Magyarország nagyon jól áll” –, illetve több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól.

Leszögezte, „nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára”, hozzátéve: a következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítenek el az ukránok számára, ami „többmilliárdos károkat eredményezett”.

Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni - figyelmeztetett Andrej Babis miniszterelnök.

Kijelentette, békére van szükség, ám Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, és kifejtette, Donald Trump nélkül „gyakorlatilag lehetetlen a béke”.

Országaink térségére áttérve arról beszélt, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert „szövetségeseket kell keresnünk”. Felidézte, hogy pártjával, az ANO-val csatlakoztak a Patrióták Európáért EP-frakcióhoz, amelynek megalapítását „Orbán Viktor projektjének” nevezte. Úgy véli: a Patrióták közössége előtt „rendkívül fényes jövő áll”.

Andrej Babis beszélt Orbán Viktorral való jó, baráti kapcsolatáról is, elmondta: a magyar kormányfőt a legtapasztaltabb európai vezetőnek, a világ egyik vezető politikusának tartja.

„Kiválóan együttműködünk, együtt küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel. Sokat tanultam tőle az európai politikát illetően – és valószínűleg sokat tanult ő is tőlem a pénzügyek vonatkozásában. (…) Jól kiegészítettük tehát egymást, és éppen ezért sok sikert kívánok neki, hogy folytathassa a jövőben, mert Magyarország rendkívül fontos a Cseh Köztársaság számára!” – szögezte le Csehország miniszterelnöke.