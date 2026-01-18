Trump megkéri a Gázai Béke Tanács tagállamait, hogy fizessenek 1 milliárd dollárt a tagság fenntartásáért

A jelentések szerint Donald Trump Gázai „Béke Tanácsában” részt vevő országokat arra kérik, hogy 1 milliárd dollárt fizessenek be, hogy tagságukat három évnél tovább megőrizhessék.

„Minden tagállam legfeljebb hároméves mandátumot tölt be e charta hatálybalépésétől számítva, amelynek meghosszabbításáról az elnök dönt” – áll a Bloomberg által először közzétett dokumentumtervezetben, számol be az Independnet.

Hozzáteszi, hogy a hároméves mandátum „nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek több mint 1 000 000 000 USD készpénzzel járulnak hozzá a Béketanácshoz a charta első évében”.

A tervezet szerint Trump lenne a testület elnöke, és ő döntene arról, hogy kit hívnak meg taggá. A döntéseket többségi szavazással hoznák meg, minden jelen lévő tagállam egy szavazattal rendelkezne, de minden döntést az elnöknek jóvá kellene hagynia.

A tervezet állítólag azt is javasolja, hogy Trump maga ellenőrizze a pénzt, amely állítólag Gáza újjáépítésére fordítanák.

A testületet „olyan nemzetközi szervezetként írják le, amelynek célja a stabilitás előmozdítása, a megbízható és törvényes kormányzás helyreállítása, valamint a konfliktusok által érintett vagy fenyegetett területeken a tartós béke biztosítása”.

A testület akkor válik hivatalossá, ha három tagállam elfogadja az alapokmányt. Évente legalább egyszer üléseznek, valamint „az elnök által megfelelőnek ítélt további időpontokban és helyszíneken”.

A héten Sir Tony Blair bejelentette, hogy felkérték a „Béke Tanácsába”, amelynek tagja még Marco Rubio amerikai külügyminiszter és az elnök veje, Jared Kushner is.

Sir Tony nyilatkozatában kijelentette, hogy Trump 20 pontos terve Gázára „rendkívüli eredmény”, amelynek megvalósítása „hatalmas elkötelezettséget és kemény munkát” igényel.

A volt munkáspárti vezető, Rubio és Kushner mellett a testületben helyet kapott Ajay Banga, a Világbank elnöke, Marc Rowan, Robert Gabriel és Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja.

A további végrehajtó testületi és gázai végrehajtó testületi tagok nevét a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.

Több világvezető is meghívást kapott a bizottságba, köztük Javier Milei argentin elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Annak ellenére, hogy Trump előrelépést jelentett be a tartós béke megállapodás biztosításában Gázában, Izrael szombaton kétségbe vonta a megállapodás jövőjét, miután ellenezte a testület tagságát.

Az izraeli kormány szerint a testület végrehajtó bizottsága „nem egyeztetett Izraellel, és ellentétes Izrael politikájával”, és Benjamin Netanjahu miniszterelnök utasítást adott a külügyminisztériumnak, hogy vegye fel a kapcsolatot Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel az ügyben.