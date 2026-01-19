Több ezer grönlandi tüntet Trump felvásárlási fenyegetése ellen

Mások tüntetéseket és szolidaritási felvonulásokat tartottak a dán birodalomban, többek között Koppenhágában, valamint az inuitok által irányított Nunavut terület fővárosában, Kanada északi részén.

Több ezer grönlandi tüntető szombaton óvatosan vonult át a hó és jég borította utakon, hogy tiltakozzon Donald Trump ellen. Tiltakozó táblákat tartottak a magasba, nemzeti zászlókat lengettek és „Grönland nem eladó” jelszavakat skandáltak az amerikai felvásárlás egyre növekvő fenyegetése miatt.

Amikor befejezték útjukat Grönland fővárosának, Nuuknak a kis belvárosából az amerikai konzulátusig, híre ment, hogy Trump bejelentette, februártól 10%-os vámot vet ki nyolc európai országra, mert ellenzik az Egyesült Államok grönlandi ellenőrzését. Trump 25%-os vámmal fenyegeti európai szövetségeseit, amíg Dánia el nem adja Grönlandot az Egyesült Államoknak - írja a The Guardian.

Trump már régóta hangoztatja, hogy szerinte az Egyesült Államoknak kellene birtokolnia a stratégiai elhelyezkedésű, ásványkincsekben gazdag szigetet, amely Grönland önkormányzati területe. Trump a hónap elején, a venezuelai Nicolás Maduro volt elnök megbuktatására indított katonai művelet után fokozta követeléseit.

A 21 éves grönlandi Dollerup-Scheibel és Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen is részt vett abban, amit mások a sziget legnagyobb tüntetésének neveztek, amelyre Nuuk lakosságának közel egynegyede gyűlt össze.

„Ez az egész világ számára fontos” – mondta Elise Riechie, egy dán tüntető, miközben dán és grönlandi zászlókat tartott a kezében Koppenhágában. „Sok kis ország van. Egyik sem eladó.”

Tillie Martinussen, Grönland parlamentjének volt tagja, azt mondta, reméli, hogy a Trump-kormány „feladja ezt az őrült ötletet”.

„Kezdetben barátként és szövetségesként hirdették magukat, azt mondták, hogy Grönlandot jobbá akarják tenni számunkra, mint a dánok” – mondta, miközben mások a háttérben skandáltak. „Most pedig egyszerűen csak fenyegetnek minket.”

Hozzátette, hogy a NATO és Grönland autonómiájának megőrzése fontosabb, mint a vámok, bár hozzátette, hogy nem hagyja figyelmen kívül a lehetséges gazdasági hatásokat.

„Ez a szabadságért folytatott küzdelem” – mondta. „A NATO-ért, mindenért, amiért a nyugati félteke a második világháború óta küzd.”

De amikor az AP megkérdezte Louise Lennert Olsent, mit mondana Trumpnak, a 40 éves grönlandi ápolónő azt válaszolta, hogy inkább az amerikai népnek szeretne üzenetet küldeni.

„Nagyon szeretném, ha támogatnák azt a kívánságunkat, hogy Grönland maradjon olyan, amilyen most” – mondta, miközben Nuukban vonult. „Remélem, hogy szembeszállnak a saját elnökükkel. Mert nem tudom elhinni, hogy csak állnak, nézik és nem tesznek semmit. ”