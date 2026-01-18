A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán - állította vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szombaton a donyecki régióbeli Privillja és a Zaporizzsja megyei Priluki település elfoglalásáról tett bejelentést.

A vasárnapi orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel csapásmérő drónokat összeszerelő üzemeket, katonai célokra használt energetikai létesítményeket, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, valamint egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy Osza légvédelmi rendszer kilövőállását, két önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, hat irányított légibombát, kilenc HIMARS-rakétát, továbbá 220 repülőgéptípusú drónt.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyinak elmondta, hogy orosz csapás érte a Szumi megyében lévő Konotop repülőterét, amelyet az oroszországi kurszki és brjanszki régiót támadó lökhajtású pilóta nélküli légi járművek indítására szoktak használni az ukránok. Ugyanez a hírügynökség katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy orosz légicsapás semmisítette meg az ukrán katonai toborzóirodát az ugyancsak Szumi megyei Bilopilljában.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az észak-oszétiai Beszlanban három civil megsérült, amikor egy drón roncsai zuhantak rá egy ötszintes lakóházra. Az épületből mintegy hetven embert evakuáltak.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Zaporizzsja megyében több mint 200 ezer ember maradt áramellátás nélkül.