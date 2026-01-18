Keir Starmer brit miniszterelnök szerint teljességgel helytelen, hogy Washington büntetővámokkal fenyegeti a Grönland hovatartozásával kapcsolatos amerikai-dán viszály ügyében Dánia mellett felsorakozó NATO-szövetségeseket.

A munkáspárti brit kormányfő szombat esti nyilatkozatának közvetlen előzményeként Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges országgal - Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával - szemben február 1-től 10 százalékos importvámot vezet be.

Trump a Truth Social nevű közösségi portálon közzétett nyilatkozatában közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek.

Az amerikai elnök szerint ezek a vámtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok "teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja" Grönlandot.

Donald Trump megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy Kína és Oroszország is meg akarja szerezni az autonóm területként Dániához tartozó Grönlandot, és "Dánia ez ellen semmit nem tudna tenni", mivel a dán kormány védelem gyanánt "jelenleg csak két kutyaszánt állomásoztat" Grönlandon.

Keir Starmer a Downing Street által szombat este ismertetett reagálásában úgy fogalmazott: Nagy-Britannia nagyon egyértelmű álláspontja az, hogy Grönland a Dán Királyság része, és a jövőjéről szóló döntés a grönlandiakra és a dánokra tartozik.

A munkáspárti brit kormányfő szerint London azt is egyértelművé tette, hogy az Északi-sarkvidék biztonsága a NATO egésze számára fontos, és a szövetségeseknek együttesen kell fokozniuk tevékenységüket a sarkvidék különböző térségeiben megnyilvánuló orosz fenyegetéssel szemben.

Starmer a londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint leszögezte: teljeséggel helytelen vámok alkalmazása szövetséges országokkal szemben csak azért, mert fellépnek a NATO kollektív biztonságának fenntartása érdekében.

A brit kormányfő hangsúlyozta: London ezt az álláspontját közvetlenül is tudatni fogja az amerikai kormánnyal.

Starmer az utóbbi napokban többször is hangot annak a véleményének, hogy kizárólag Dánia és a grönlandi lakosság dönthet Grönland jövőjéről.

A brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva a múlt héten határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a dán kormányhoz hasonlóan ő is azt mondaná-e Trumpnak, hogy "el a kezekkel Grönlandtól".

Nem sokkal később, a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva Starmer kijelentette azt is, hogy Grönland ügyében egyetért Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, aki az elmúlt napokban többször leszögezte, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga Grönland annektálásához.