Crans-Montana túlélői beszámolnak a halálos éjszakáról

A Crans-Montana-i tűzvészben szilveszter éjjel 40 ember halt meg. A rendőrség kihallgatásán a túlélők beszámoltak a szörnyűségről.

A fájdalom mécsesei és virágai a luxus svájci síparadicsomban, Crans-Montanában lévő bár előtt, ahol az óév utolsó napján keletkezett tűzben legkevesebb 40 ember vesztette életét és több mint százan megsebesültek

A svájci üdülőhelyen, Crans-Montanában történt baleset szilveszter éjjelén 40, többnyire fiatal ember életét követelte. A „Le Constellation” bárban történt pusztító tűzvészben további 116 ember megsérült, közülük néhányan súlyosan. Sok túlélő még mindig kórházban fekszik, és valószínűleg súlyos fizikai és pszichés hosszú távú következményekkel kell számolniuk.

Röviddel a katasztrófa után a svájci hatóságok megkezdték a túlélők kihallgatását. A Bild most idézeteket közöl a kihallgatási jegyzőkönyvekből, amelyek bemutatják a végzetes éjszaka összes szenvedését.

Az áldozatoknak át kellett mászniuk a földön fekvő emberek felett

A 19 éves Maxime B.-t állítólag a baleset után néhány órával a kantoni rendőrség tisztjei keresték fel a kórházban. A kihallgatási jegyzőkönyvben többek között ez áll: „Ahhoz, hogy kiszabaduljon a tömegből és eljusson a lépcsőhöz, más szerencsétleneken kellett átmászni”.

A 30 éves Sélim B. sok más bárlátogatóval együtt a kijárat előtt rekedt: „Szörnyű volt. Mögöttünk lángok csaptak fel. Anyám sikoltozott, a barátnőmet a romok alatt találtam meg. Azt mondta: „Ne hagyj magamra, kérlek!” Az egyetlen menekülési út egy keskeny lépcsőn keresztül tette a bárban ünneplők számára nehéz, szinte lehetetlenné a gyors menekülést a tűz pokolából.

A jegyzőkönyvek szerint a 30 éves Camille C. égő kézzel tudott kimenekülni a szabadba. Előtte azonban a földön feküdt barátnője, Cyane: „Azt mondtam neki: „Tarts ki, minden rendben lesz”. Aztán jött Sélim és azt mondta, hogy meghalt. Nem tudtam, még mindig nem tudom elhinni.”

A túlélők beszámolói abszolút káoszról és rémületről tanúskodnak

Mayeul G. 17 éves, és a menekülők tömegében elvesztette a cipőjét, ahogyan azt a jegyzőkönyvekben is megjegyezte: „Megbotlottam. Abban a pillanatban tűzhullám söpört végig a lépcsőn. Felemeltem a kezemet a fejem hátsó részéhez, hogy megvédjem a koponyámat. A bejárati ajtó zárva volt. Néhányan betörték az ablakokat.”

A rendőrök is szörnyűségeket éltek át szilveszter éjjel a bár előtt és benne. Steven L. (30) az elsők között érkezett a helyszínre. A helyszínen történt eseményekről így számolt be: „Bejutottunk az épületbe, és felfedeztük az első holttesteket és sérülteket. A földön táskák és mobiltelefonok hevertek, sértetlen állapotban. A közepén egy halom megolvadt pohár volt látható, ott nagy hőhatás lehetett. A poharak a bárpulton álltak, a robbanás nyomása nem borította fel őket.”