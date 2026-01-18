Külföld
Crans-Montana túlélői beszámolnak a halálos éjszakáról
„Ne hagyj magamra”
A svájci üdülőhelyen, Crans-Montanában történt baleset szilveszter éjjelén 40, többnyire fiatal ember életét követelte. A „Le Constellation” bárban történt pusztító tűzvészben további 116 ember megsérült, közülük néhányan súlyosan. Sok túlélő még mindig kórházban fekszik, és valószínűleg súlyos fizikai és pszichés hosszú távú következményekkel kell számolniuk.
Röviddel a katasztrófa után a svájci hatóságok megkezdték a túlélők kihallgatását. A Bild most idézeteket közöl a kihallgatási jegyzőkönyvekből, amelyek bemutatják a végzetes éjszaka összes szenvedését.
Az áldozatoknak át kellett mászniuk a földön fekvő emberek felett
A 19 éves Maxime B.-t állítólag a baleset után néhány órával a kantoni rendőrség tisztjei keresték fel a kórházban. A kihallgatási jegyzőkönyvben többek között ez áll: „Ahhoz, hogy kiszabaduljon a tömegből és eljusson a lépcsőhöz, más szerencsétleneken kellett átmászni”.
A 30 éves Sélim B. sok más bárlátogatóval együtt a kijárat előtt rekedt: „Szörnyű volt. Mögöttünk lángok csaptak fel. Anyám sikoltozott, a barátnőmet a romok alatt találtam meg. Azt mondta: „Ne hagyj magamra, kérlek!” Az egyetlen menekülési út egy keskeny lépcsőn keresztül tette a bárban ünneplők számára nehéz, szinte lehetetlenné a gyors menekülést a tűz pokolából.
A jegyzőkönyvek szerint a 30 éves Camille C. égő kézzel tudott kimenekülni a szabadba. Előtte azonban a földön feküdt barátnője, Cyane: „Azt mondtam neki: „Tarts ki, minden rendben lesz”. Aztán jött Sélim és azt mondta, hogy meghalt. Nem tudtam, még mindig nem tudom elhinni.”
A túlélők beszámolói abszolút káoszról és rémületről tanúskodnak
Mayeul G. 17 éves, és a menekülők tömegében elvesztette a cipőjét, ahogyan azt a jegyzőkönyvekben is megjegyezte: „Megbotlottam. Abban a pillanatban tűzhullám söpört végig a lépcsőn. Felemeltem a kezemet a fejem hátsó részéhez, hogy megvédjem a koponyámat. A bejárati ajtó zárva volt. Néhányan betörték az ablakokat.”
A rendőrök is szörnyűségeket éltek át szilveszter éjjel a bár előtt és benne. Steven L. (30) az elsők között érkezett a helyszínre. A helyszínen történt eseményekről így számolt be: „Bejutottunk az épületbe, és felfedeztük az első holttesteket és sérülteket. A földön táskák és mobiltelefonok hevertek, sértetlen állapotban. A közepén egy halom megolvadt pohár volt látható, ott nagy hőhatás lehetett. A poharak a bárpulton álltak, a robbanás nyomása nem borította fel őket.”