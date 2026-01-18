Az ICE-ügynökök jól laknak – majd letartóztatják az éttermi alkalmazottakat

Az ügynökök először egy mexikói étteremben ettek, majd letartóztatták az alkalmazottakat.

Az amerikai kisvárosban, Willmarban, Minneapolis-tól körülbelül két órányira nyugatra, ICE-ügynökök letartóztattak három mexikói étterem alkalmazottját. Erről a helyi újság, a Minnesota Star Tribune számolt be. A tisztviselők néhány órával az akció előtt ott étkeztek.

Szemtanúk beszámolója szerint négy ICE tiszt 15 órakor az „El Tapatio” étteremben töltötte ebédszünetét. 20:30-kor a tisztviselők visszatértek, és az étterem bezárása után követték az alkalmazottakat. A letartóztatás egy templom közelében történt.

„Anyád büszke lenne rád?”

A szemtanúk szerint az alkalmazottak nagyon megijedtek a letartóztatás során. Egy nő, aki a letartóztatáskor a közelben tartózkodott, állítólag azt kiáltotta a tisztviselőknek: „Az anyád büszke lenne rád?”

Jelenleg még nem tisztázott, hogy a letartóztatott személyek a családi étterem tulajdonosai vagy egyszerű alkalmazottak. Az is tisztázatlan, hogy rendelkeznek-e amerikai állampolgársággal, vagy valóban illegálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban.

Az azonban biztos, hogy az ICE tisztviselői folyamatosan vitatott letartóztatásokkal kerülnek a figyelem középpontjába. A „Minnesota Star Tribune” beszámolója szerint a tisztviselők néhány nappal ezelőtt egy kávézóba látogattak el, ahol letartóztatták a szakácsot.