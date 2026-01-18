Az EU ma rendkívüli ülést tart Grönlandról

Az EU ma rendkívüli ülésen tárgyal az „elfogadhatatlan” amerikai vámfenyegetésekről. Trump vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek ellenzik Grönland megszerzésére irányuló tervét.

Emberek vesznek részt egy tüntetésen az Egyesült Államok Grönland feletti ellenőrzésre utaló lépései és nyilatkozatai ellen Nuukban, Grönland fővárosában

Az EU diplomatái rendkívüli ülésen tárgyalnak, miután Donald Trump vámokat vetett ki az európai országokra, mert ellenezték az Egyesült Államok Grönland feletti ellenőrzését - írj az Independent.

A Truth Socialon közzétett bejegyzésében Trump azt írta, hogy 10 százalékos vámokat vezetnek be február 1-jén Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra.

Ezek a vámok június 1-jén 25 százalékra emelkednek, és addig maradnak érvényben, amíg meg nem születik a megállapodás Grönland amerikai felvásárlásáról – írta Trump. Az EU-tisztviselők találkozója vasárnap helyi idő szerint körülbelül 17 órakor (16 órakor GMT, 11 órakor ET) kerül megrendezésre.

„A világbéke forog kockán! Kína és Oroszország Grönlandot akarja, és Dánia semmit sem tehet ellene” – mondta Trump. Aztán azt állította, hogy Grönlandot csak két kutyaszán védi.

Ez felháborodást váltott ki Európában. „A vámok aláásnák a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes lefelé irányuló spirálba sodornák az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent és az EU Tanács elnökét, Antonio Costát” – írták bejegyzéseikben az X-en.

A brit miniszterelnök, Sir Keir Starmer „teljesen helytelennek” minősítette a vámokat, míg a francia elnök, Emmanuel Macron „elfogadhatatlannak” nevezte a lépést, hozzátéve: „Sem Ukrajnában, sem Grönlandon nem fog minket befolyásolni semmiféle megfélemlítés vagy fenyegetés.”