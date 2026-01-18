Atomenergia-ipari együttműködést írt az Egyesült Államok és Szlovákia

Megállapodást írt alá az Egyesült Államok és Szlovákia a polgári célú atomenergia felhasználására irányuló együttműködés elmélyítéséről, az EU-tagállamnak az orosz energiahordozóktól való függése csökkentésére irányuló erőfeszítései keretében.

A kormányközi megállapodást Robert Fico szlovák miniszterelnök és Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter írta alá pénteken Washingtonban.

A tervek között szerepel egy új, 1200 megawattos reaktorblokk építése a nyugat-szlovákiai jászlóapátszentmihályi (Jaslovské Bohunice) atomerőműben.

A beruházás megépítésére az amerikai Westinghouse Electric Companyt tekintik esélyesnek, a projekt becsült értéke 10-15 milliárd euró.

Fico „jelentős mérföldkőnek nevezte a kétoldalú kapcsolatokban” a megállapodást, valamint világos jelzésnek arra nézve, hogy Szlovákia és az Egyesült Államok egyesíti az energia jövőjére vonatkozó közös stratégiai gondolkodást.

Chris Wright szerint a megállapodás „az európai energiabiztonságnak és szuverenitásnak a következő évtizedekben történő erősítése iránti elkötelezettségről” tanúskodik.

A Jászlóapátszentmihályban és Mohiban (Mochovce) működő atomerőművek a megközelítőleg 5,5 millió lakosú Szlovákia áramszükségletének több mint a felét fedezik.

Mindkét erőműben a nyomottvizes reaktorok szovjet és orosz tervek alapján készültek. A múltban osztrák atomenergia-ellenes szervezetek rendszeresen tüntettek a reaktorok ellen, amelyek között több negyvenévesnél is régibb.

A szerződés aláírása után Robert Fico Washingtonból Floridába, Donald Trump mar-a-lagói rezidenciájába utazott, ahol fogadja őt az amerikai elnök.