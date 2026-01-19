A rendőrség megrohamozott egy fegyintézetet Guatemalában

Három guatemalai börtönben történt lázadást követően a rendőrség megrohamozta az egyik fegyintézetet és kiszabadította az ott túszul ejtett börtönőröket - közölték vasárnap a helyi hatóságok.

A rendőrség szerint Escuintla városának börtöne ismét a rendvédelmi szervek ellenőrzése alatt áll, s az akció során sikerült elfogni Aldo Duppie-t, ragadványnevén El Lobót, a Barrio 18 nevű bűnszervezet összesen több mint 2000 év börtönre ítélt fejét.

A mentőszolgálatok a történteket követően rendőrök elleni sorozatos támadásokról számoltak be Guatemalaváros térségében, ezek során egy bandatag és a rendvédelmi szervek legalább hét tagja vesztette életét, és tízen megsebesültek.

Az erőszak miatt hétfőn országosan oktatási szünetet rendeltek el. David Boteo országos rendőrfőnök az erőszakra tekintettel azt javasolta a lakosoknak, hogy lehetőleg ne hagyják el az otthonaikat.

A Prensa Libre című helyi lap közzétett egy felvételt arról, hogy szombaton az ország három börtönében fellázadtak a fegyencek és mintegy 40 börtönőrt túszul ejtettek a fogva tartási körülmények javítását követelve.

A rendőrség és a hadsereg alakulatai válaszul körbevették a Guatemalavárosban, Escuintlában és az Quetzaltenangóban működő börtönöket. A rabok a börtönfelügyelet egyik terhes alkalmazottját elengedték.

A guatemalai belügyminisztérium állásfoglalása szerint a lázadásokat a hatóságok azon döntése váltotta ki, hogy megvonták a bűnszervezetek bebörtönzött vezetőinek kiváltságait. Razziák során a hatóságok mobiltelefonokat, fegyvereket, drogokat foglaltak le, illetve lebontottak a börtönök területén illegálisan emelt építményeket.

"Nem hagyom magam zsarolni és nem fogom visszaadni a kiváltságaikat" - hangsúlyozta Marco Antonio Villeda belügyminiszter. "Amennyiben szükséges, karhatalommal lépünk fel a fegyintézetek feletti ellenőrzés visszaszerzése végett" - tette hozzá.

Közép-Amerikában a Maráknak nevezett bűnszervezetek egész városrészeket ellenőriznek, tevékenységük a védelmi pénzek beszedésétől a kábítószerkereskedelemig terjed. A bebörtönzött bandavezérek gyakran a rácsok mögül irányítják bűnszervezeteiket.