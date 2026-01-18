A NAÜ ideiglenes tűzszünetről állapodott meg a Zaporizzsjai Atomerőmű közelében

Január 16-án a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ideiglenes tűzszünetről állapodott meg Ukrajnával és Oroszországgal a Zaporizzsjai atomerőmű közelében. Ez lehetővé teszi az állomás utolsó tartalék elektromos vezetékének helyreállítását.

Ukrán műszaki szakemberek a következő napokban megkezdik a javítási munkálatokat a harcok következtében megrongálódott és lekapcsolt 330 kV-os vezetéken. Az elektromos vezeték lekapcsolása miatt Európa legnagyobb atomerőműve jelenleg az egyetlen működő 750 kV-os fő távvezetéktől függ. - számol be RBC-Ukrajina Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatójának nyilatkozatára hivatkozva.

„A NAÜ továbbra is szorosan együttműködik mindkét féllel a Zaporizzsjai Atomerőmű nukleáris biztonságának garantálása és a konfliktus során bekövetkező nukleáris balesetek megelőzése érdekében. Ez az ideiglenes tűzszünet a negyedik, amelyet sikerült elérnünk, és azt a nélkülözhetetlen szerepet bizonyítja, amelyet továbbra is betöltünk” – mondta Grossi.

A Zaporizzsjei Atomerőmű 2022 márciusa óta áll orosz ellenőrzés alatt. Azóta az Oroszországi Föderáció többször is megpróbálta legalizálni a létesítmény irányítását, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi jog normáit. A szakértők a Rosztehnadzor legújabb lépéseit a nukleáris zsarolás újabb elemének tekintik, amely növeli a kockázatokat nemcsak a régió, hanem az egész világ biztonságára nézve.