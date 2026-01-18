A Kreml azt tervezi, hogy a megszállt Mariupolt és a környező területeket átadja a csecsen „Ahmat” egységeinek.

Putyin és Kadirov, a két jó barát, de azért nincsen minden rendben

A mozgalom ügynökei adatai szerint már szállítják az „Ahmat” egységeit Mariupolba. Feladatuk, hogy véglegesen monopolizálják Groznij befolyását a helyi erőforrások felett.

„Kadirov támogatóinak érdeklődése a lerombolt Mariupol hatalmas ipari potenciáljára összpontosul. A Kreml engedélyével a várost valójában kifosztásra adják át a hűségért cserébe, miközben a helyi lakosok vagy az egyszerű orosz kollaboránsok érdekeit nem veszik figyelembe” – hangsúlyozták a mozgalom képviselői.

Többek között a lakosok egyre gyakrabban veszik észre Mariupolban a kaukázusi megjelenésű, „Ahmat” jelvényt viselő katonákat. Drága terepjárókon közlekednek rendszámtábla nélkül vagy hamis táblával. „Az ilyen demonstratív viselkedés megerősíti a teljes büntetlenségbe vetett bizalmukat és a régió új „urainak” státuszát” – magyarázta „Ates”. „Folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeknek az egyenruhás „üzletembereknek” a tartózkodási helyét, és rögzítjük elit járműveik útvonalát.” - írja a karpatalja.info.