A kijevi lakosok fűtés hiányában a karácsonyfákból raknak tüzeket + VIDEÓ

Több tucat ház maradt fűtés nélkül a városban több mint egy hete. Az energiaellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energetikai létesítmények súlyos károsodása miatt.

Kijev és a régió 2026 elején hosszabb ideig maradt áram nélkül, mint más ukrán régiók (képünk illusztráció)

A kijevi lakosok a kidobott fenyőfákból tüzeket gyújtottak, hogy felmelegedjenek a hosszan elhúzódó fűtési problémák miatt, írja az ukrán Strana.ua. A forrás szerint az egyik ilyen tábortűz, amely körül több mint 10 ember gyűlt össze, a főváros déli szélén, a Teremki kerületben volt látható.

Kijev és a régió 2026 elején hosszabb ideig maradt áram nélkül, mint más ukrán régiók. A fagyok beköszöntével kritikus helyzet alakult ki az energiaellátás terén.

A helyzetet súlyosbítja a erős fagy, jégeső és hó. Ezen a héten a minimális éjszakai hőmérséklet Kijevben körülbelül -17 fokig süllyedt.

A kijevi lakosok turistás sátrakat vettek elő a hideg ellen

Turistás sátrakat állítottak fel lakásaikban, hogy melegen tartsák magukat, miután több mint egy hete nincs központi fűtés, írja a Readovka.

A forrás információi szerint a fűtésellátás helyzete az ukrán fővárosban továbbra is kritikus: az időjárás annyira hideg, hogy az egyik sokemeletes épületben a lépcsőházak jégtömbökké változtak, miután a felső emeleteken tűzoltást végeztek.