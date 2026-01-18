Külföld
A kijevi lakosok fűtés hiányában a karácsonyfákból raknak tüzeket + VIDEÓ
Sátrakat vettek elő a hideg ellen
A kijevi lakosok a kidobott fenyőfákból tüzeket gyújtottak, hogy felmelegedjenek a hosszan elhúzódó fűtési problémák miatt, írja az ukrán Strana.ua. A forrás szerint az egyik ilyen tábortűz, amely körül több mint 10 ember gyűlt össze, a főváros déli szélén, a Teremki kerületben volt látható.
Kijev és a régió 2026 elején hosszabb ideig maradt áram nélkül, mint más ukrán régiók. A fagyok beköszöntével kritikus helyzet alakult ki az energiaellátás terén.
A helyzetet súlyosbítja a erős fagy, jégeső és hó. Ezen a héten a minimális éjszakai hőmérséklet Kijevben körülbelül -17 fokig süllyedt.
A kijevi lakosok turistás sátrakat vettek elő a hideg ellen
Turistás sátrakat állítottak fel lakásaikban, hogy melegen tartsák magukat, miután több mint egy hete nincs központi fűtés, írja a Readovka.
A forrás információi szerint a fűtésellátás helyzete az ukrán fővárosban továbbra is kritikus: az időjárás annyira hideg, hogy az egyik sokemeletes épületben a lépcsőházak jégtömbökké változtak, miután a felső emeleteken tűzoltást végeztek.