A Föld pokla Venezuelában

A venezuelai diktatúra egyik legsötétebb szimbóluma messziről látszik Caracas fölött: az El Helicoide nevű futurisztikus betonépület, amelyet eredetileg Dél-Amerika legmodernebb bevásárlóközpontjának szántak.

Nicolás Maduro hatalma alatt azonban a spirál alakú monstrum hírhedt kínzó- és fogolytáborrá vált, ahol politikai ellenfeleket tartottak fogva és bántalmaztak.

Nicolás Maduro cinizmusa tökéletes: ahol egykor butikok, kávézók és autóval járható rámpák szerepeltek a terveken, ott később elektrosokkal, alváshiánnyal és pszichológiai terrorral törték meg a rabokat. Az épületbe 2010 körül költözött be a hírhedt titkosszolgálat, a SEBIN, amely gyorsan „a Föld poklaként” tette ismertté El Helicoidét – írja a Bild alapján az origo.hu.

Nicolás Maduro emberei kegyetlen módszereket alkalmaztak

Volt foglyok beszámolói szerint a Maduro-rezsim alatt rendszeressé váltak az embertelen módszerek: elektrosokkok, fullasztás, szexuális erőszak, heteken át tartó izoláció.

Többen azt állították, ha villogni kezdett a cellák fénye, az azt jelentette, hogy a szomszédban épp újra valakit kínoznak.

Az ellenzéki aktivista, Rosmit Mantilla éveket töltött az épületben, és arról beszélt, hogy rabokat „halott hal módjára” akasztottak fel, mások pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. Egyes cellákban nem volt természetes fény, az állandó világítással és fehér falakkal tudatosan zavarták össze az időérzéket.

Bár az Egyesült Államok és nemzetközi szervezetek többször követelték a börtön bezárását, El Helicoide még ma is működik, és jogvédők szerint százak lehetnek még politikai okokból fogva tartva. A Foro Penal szerint sok esetben a családok még azt sem tudják, szeretteik élnek-e.