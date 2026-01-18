A fegyverszünet ellenére október óta több mint 100 gyermek halt meg Gázában

A palesztin egészségügyi minisztérium szerint szombaton egy 27 napos csecsemő halt meg Gázában a súlyos hideg miatt, ezzel nyolcra emelkedett a jelenlegi téli szezon kezdete óta hipotermia miatt elhunyt gyermekek száma a régióban.

Orvosi források megerősítették az Anadolu hírügynökségnek, hogy az Aisha Ayesh al-Agha nevű újszülött a kihülés következtében halt meg, és amikor a Khan Younis-i Nasser kórházba szállították, már késő volt megmenteni.

A Physicians for Human Rights (Orvosok az Emberi Jogokért) szervezet két legutóbbi jelentésedokumentálja, hogy a háború hogyan vezetett az anyai és újszülött halálozások magas számához.

A dokumentum szerint 2025 januárja és júniusa között „2600 vetélés, 220 terhességgel kapcsolatos haláleset, 1460 koraszülés, több mint 1700 alulsúlyos újszülött és több mint 2500 újszülött intenzív ellátást igénylő csecsemő” volt.

A gázai anyák elképzelhetetlen döntések elé kényszerülnek, rendszeresen kockáztatva saját egészségüket és túlélésüket, hogy gyermekeik legalapvetőbb szükségleteit kielégítsék. Az anyai és újszülöttellátás üzemanyaghiány, blokkolt orvosi ellátás, tömeges elvándorlás és könyörtelen bombázások miatt összeomlott, így az egyetlen lehetőség a túlzsúfolt sátortáborokba való költözés lett.

2025 első hónapjaiban 17 000 születést regisztráltak, ami 41%-os csökkenést jelent a 2022-es azonos időszakhoz képest.

Téli viharok öten életét követelték Gázában a rögtönzött táborok kétségbeejtő körülményei között.

James Elder, az UNICEF szóvivője szerint októberben, a fegyverszünet életbe lépése óta több mint 100 gyermek halt meg a területen.

Bár a légitámadások és a lövöldözések ritkábbá váltak, nem szűntek meg teljesen. A közelmúltbeli viharok tovább súlyosbították a válságot, haláleseteket és áradásokat okozva a már így is túlterhelt menekülttáborokban.

Az egészségügyi minisztérium szerint a tűzszünet óta legalább 464 palesztin halt meg és közel 1280-an megsebesültek az izraeli támadásokban. A gázai háború 41%-os csökkenést okozott a születések számában - írja a The Guardian.