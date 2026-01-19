1500 ejtőernyős áll készenlétben Minnesotában

Miután az ICE bevándorlási hatóság egyik tisztviselője lelőtt egy nőt az autójában, tiltakozások törtek ki az amerikai államban, Minnesotában. Trump katonai beavatkozással fenyegetőzött, most pedig 1500 ejtőernyős áll készenlétben.

Az Alaszka államban állomásozó katonák, akiket „Arctic Angels” (sarkvidéki angyalok) néven is emlegetnek, állítólag riadóállapotba kerültek egy esetleges minnesotai bevetés miatt. Erről az ABC News számolt be.

Ha az ejtőernyősöket az Egyesült Államok északi részén vetnék be, az hatalmas eszkalációt jelentene. Az ICE bevándorlási hatóság tisztviselői által Minneapolis-ban lelőtt nő ügye miatt a hangulat a helyszínen feszült.

Trump még nem hozott döntést a bevetésről

Trump elnök azonban még nem hozott végleges döntést a bevetésről. A Fehér Ház egyelőre nem reagált az ABC News kérdésére. A védelmi szférából egy tisztviselő azonban a televíziós csatornának azt mondta: „Óvatos lépéseket teszünk a hadsereg aktív erőinek felkészítésére.”

Trump a múlt héten az „Insurrection Act” alkalmazásával fenyegetőzött. Ez lehetővé tenné a hadsereg bevetését Minnesotában. Később azonban Trump azt mondta, hogy „jelenleg” nem lát okot erre.