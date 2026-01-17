2026. január 18., vasárnap

Előd

Külföld

Zelenszkij visszaszólt Trumpnak

Az ukrán államfő azt nehezményezte, hogy Trump őt nevezte meg a béke egyik akadályaként

MH
 2026. január 17. szombat. 23:31
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Petr Pavel cseh államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján kikérte magának Donald Trump korábbi vádját, miszerint ő áll a béke útjában, és hangoztatta, nem Kijev, hanem Moszkva késlelteti a békemegállapodás aláírását.

Volodimir Zelenszkij (j) Kijevben fogadta Petr Pavel cseh elnököt
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Azt is elmondta, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok érdekei megegyeznek: mindkét ország le akarja már zárni ezt a háborút. Sőt, rá is licitált az amerikai elnökre, amikor kijelentette:

„Összességében világos, hogy az Egyesült Államok holnap akarja befejezni a háborút. Mi viszont meg akarjuk tenni ezt már ma.”

A lengyel miniszterelnök, Donald Tusk már korábban védelmébe vette Zelenszkijt. X-oldalán azt írta:

„Oroszország utasította vissza az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet, nem pedig Zelenszkij. Az orosz válasz csupán további rakétatámadások voltak az ukrán városok ellen. Éppen ezért az egyetlen megoldás Oroszország elleni nyomás erősítése. És ezt ti is pontosan tudjátok.” - idézte a Mandiner.

