Zelenszkij személyi rohamra készül a légvédelemben

A kijevi vezetés élén álló Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy személyi döntéseket hoznak a légvédelmi védelem erősítése érdekében, jelentette az UNIAN hírügynökség információi nyomán az EAdaily .

„A ukrán védelmi miniszterrel megvitattuk a légvédelmi rendszer működését, a csapások következményeinek ellenőrzését és minden egyes orosz támadás körülményeit. Azt, amit az ellenség tesz, részletekig kell elemezni. A mi ellenállásunknak, a mi védelmünknek sokkal erősebbé kell válnia. Ez meg fog történni. Döntések is születnek majd, amelyek szükségesek a védelmi rendszerünk megváltoztatásához, többek között személyi kérdésekben is” – mondta Zelenszkij.

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa január 13-án szavazott arról, hogy leválasztják tisztségéből Denis Smihal védelmi minisztert, aki korábban benyújtotta lemondását. Az új védelmi miniszter Mihajlo Fedorov lett, aki korábban miniszterelnök-helyettesként többek között a csaló call centereket felügyelte.