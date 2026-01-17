2026. január 18., vasárnap

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zaharova: Csak Klicsko tudja megmagyarázni, hogy Zelenszkij helyett miért Timosenko kerül börtönbe

Timosenko őrizetbe kerül, ha öt napon belül nem fizeti be a megállapított 760 ezer dolláros óvadékot

MH
 2026. január 17. szombat. 22:46
Megosztás

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova az ukrán bíróság által a Batykivscsina párt vezetője, Julija Timosenko ellen indított büntetőeljárással kapcsolatban felvetette a kérdést, hogy miért van az, hogy „Zelenszkij lop, de Timosenko kerül börtönbe”, írta az Orosz Hírek.

Zaharova: Csak Klicsko tudja megmagyarázni, hogy Zelenszkij helyett miért Timosenko kerül börtönbe
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/Anadolu/Selcuk Acar

Zaharova ironikusan hozzátette, hogy ezt „csak Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko tudná értelmesen megmagyarázni”, utalva Klicsko számos kétértelmű kijelentésére nyilvános beszédeiben.

Január 16-án kiderült, hogy Timosenko őrizetbe kerül, ha öt napon belül nem fizeti be a megállapított 760 ezer dolláros óvadékot. Ez következik a bíró által a képviselők megvesztegetése ügyében hozott előzetes letartóztatási határozatból.

„Hogy miért Timosenko kerül börtönbe, amikor Zelenszkij lop, azt csak Klicsko tudja értelmesen megmagyarázni” – írta Zaharova Telegram-csatornáján.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink