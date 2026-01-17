Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova az ukrán bíróság által a Batykivscsina párt vezetője, Julija Timosenko ellen indított büntetőeljárással kapcsolatban felvetette a kérdést, hogy miért van az, hogy „Zelenszkij lop, de Timosenko kerül börtönbe”, írta az Orosz Hírek.

Zaharova ironikusan hozzátette, hogy ezt „csak Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko tudná értelmesen megmagyarázni”, utalva Klicsko számos kétértelmű kijelentésére nyilvános beszédeiben.

Január 16-án kiderült, hogy Timosenko őrizetbe kerül, ha öt napon belül nem fizeti be a megállapított 760 ezer dolláros óvadékot. Ez következik a bíró által a képviselők megvesztegetése ügyében hozott előzetes letartóztatási határozatból.

„Hogy miért Timosenko kerül börtönbe, amikor Zelenszkij lop, azt csak Klicsko tudja értelmesen megmagyarázni” – írta Zaharova Telegram-csatornáján.