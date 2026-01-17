Külföld
Zaharova: Csak Klicsko tudja megmagyarázni, hogy Zelenszkij helyett miért Timosenko kerül börtönbe
Timosenko őrizetbe kerül, ha öt napon belül nem fizeti be a megállapított 760 ezer dolláros óvadékot
Zaharova ironikusan hozzátette, hogy ezt „csak Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko tudná értelmesen megmagyarázni”, utalva Klicsko számos kétértelmű kijelentésére nyilvános beszédeiben.
Január 16-án kiderült, hogy Timosenko őrizetbe kerül, ha öt napon belül nem fizeti be a megállapított 760 ezer dolláros óvadékot. Ez következik a bíró által a képviselők megvesztegetése ügyében hozott előzetes letartóztatási határozatból.
„Hogy miért Timosenko kerül börtönbe, amikor Zelenszkij lop, azt csak Klicsko tudja értelmesen megmagyarázni” – írta Zaharova Telegram-csatornáján.