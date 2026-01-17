Külföld
Veszélyes lehet a légtér
Óvatosságra int az amerikai légi közlekedési hivatal
Bármikor találkozhatunk katonai vadászgépekkel Közép- és Dél-Amerika egyes részei - óvatosságra int az FAA
A figyelmeztetésben a többi között név szerint említik Ecuadort és Kolumbiát, valamint hozzáteszik, hogy a figyelmeztetés 60 napra szól.
A mexikói kormány a bejelentést elővigyázatosságnak nevezte, kiemelve, hogy az nem jelent légtérkorlátozást, és nem érinti a Mexikó fölötti légi közlekedést sem.