2026. január 17., szombat

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Veszélyes lehet a légtér

Óvatosságra int az amerikai légi közlekedési hivatal

MH/ MTI
 2026. január 17. szombat. 12:25
Megosztás

Óvatosságra intette pénteken a Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes térségei fölött áthaladó repülőgépeket az amerikai légi közlekedési hivatal (FAA), esetleges katonai műveletekre és a GPS-használatban fellépő zavarokra hivatkozva.

Veszélyes lehet a légtér
Bármikor találkozhatunk katonai vadászgépekkel Közép- és Dél-Amerika egyes részei - óvatosságra int az FAA
Fotó: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A figyelmeztetésben a többi között név szerint említik Ecuadort és Kolumbiát, valamint hozzáteszik, hogy a figyelmeztetés 60 napra szól.

A mexikói kormány a bejelentést elővigyázatosságnak nevezte, kiemelve, hogy az nem jelent légtérkorlátozást, és nem érinti a Mexikó fölötti légi közlekedést sem.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink