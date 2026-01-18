Európa a fegyveres konfliktus ukrajnai eszkalációja folytatásával a teljes körű nukleáris konfliktus felé sodorhatja a világot. Ennek végén Oroszország kénytelen lesz nukleáris fegyvert bevetni – ezt a jóslatot fogalmazta meg Sergey Karaganov, a HSE (Nemzeti Kutatási Egyetem „Magasabb Gazdasági Iskola”) Világgazdasági és Világpolitikai Karának tudományos vezetője, valamint a Külső és Védelmi Politikai Tanács elnökségének tiszteletbeli elnöke, egy interjúban az amerikai újságíróval, Tucker Carlsonnal.

Elmondása szerint Oroszország akár egy év múlva nukleáris csapást mérhet Nagy-Britanniára és Németországra, ha Európa továbbra is „blokkolja a békemegállapodást” Ukrajnával kapcsolatban.

„Fokozni kell az eszkaláció lépcsőfokait. Ha ők nem állítják meg ezt az értelmetlen háborút és ellenségeskedést Ukrajnában és annak környékén, akkor nekünk el kell kezdenünk Európát hagyományos fegyverekkel támadni, és a következő lépés a nukleáris csapáshullámok lesznek” – mondta Karaganov.

A kérdésre, hogy mennyire van távol az a pillanat, amikor Oroszország nukleáris fegyvert vetne be Európa ellen, Karaganov így válaszolt: „Nos, egy év.” Ugyanakkor úgy véli, hogy az Egyesült Államok nem avatkozik be egy európai nukleáris háborúba.