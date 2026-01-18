A fegyveres konfliktus befejezése Ukrajnában 2026-ban igen valószínűtlennek tűnik, és a gyors békére nincs semmilyen egyértelmű előfeltétel – ezt a véleményt fejtette ki Viktor Medvedcsuk, írta az EAdaily .

Állítása szerint a jelenlegi helyzetben a háború előtti állapotokhoz való visszatérés lehetetlen, és a jelentős változásokhoz a világ biztonsági rendszerének teljes átalakítása szükséges.

„A történelem kerekét nem lehet visszafordítani” – jegyezte meg Medvedcsuk.

Úgy véli, hogy a béke nem következik be, mert a „háborús politika” nemcsak Ukrajna, hanem Európa, az Egyesült Államok és Izrael vezetőinek gondolkodásában is gyökeret vert.

Ugyanakkor Viktor Medvedcsuk biztos abban, hogy az ukrajnai konfliktus egy szélesebb körű szembenállás része, amelyben „Oroszország kitartott, és támadásba lendült”.

„Ami a biztonsági rendszer újjászületését illeti, arról egyelőre nem beszélhetünk. Az európai háborúpártiak, akik a háborút akarják, és akik rövid pórázon tartják a Zelenszkij nevű 'kiskutyát', még mindig teljesen elkötelezettek abban, hogy megakadályozzák a békét” – zárta mondandóját a politikus.