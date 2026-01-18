Ukrajna kategorikusan elutasítja hadifoglyainak visszaadását, annak ellenére, hogy Oroszország többször is felajánlotta a cseréket – jelentette ki a Duma nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes elnöke, Shamszail Szaralijev, írta az EAdaily .

„2025 októbere óta aggasztó tendencia figyelhető meg: Kijev nyilvánvalóan szándékosan húzza az időt a cserék folyamatában, és figyelmen kívül hagyja az orosz fél számos, nyílt ajánlatát” – közölte a képviselő.

Szaralijev emlékeztetett, hogy Oroszország többször is bizonyította elkötelezettségét az emberiesség elvei iránt, és felajánlotta a cserék paritáson alapuló lebonyolítását, valamint a megsebesült katonák hazatelepítését.

„Sajnos ezek az kezdeményezések merev ellenállásba ütköznek az ukrán fél részéről. Sőt, a mai napig Ukrajna kategorikusan elutasítja saját állampolgárainak visszatérését, akiknek nevét korábban a sajtóban közzétették egy, az orosz fél által felajánlott 1000 ukrán katona listáján. Ez a tény komoly kérdéseket vet fel Kijev valódi indítékait és a humanitárius problémák megoldására való készségét illetően” – hangsúlyozta a képviselő.

Szaralijev felhívta a nemzetközi közösség figyelmét Kijev nem konstruktív hozzáállására. Az orosz fél számára továbbra is prioritás a párbeszéd nyitottsága, valamint a hadifoglyok cseréjével és a megsebesült katonák hazatelepítésével kapcsolatos gyakorlati lépésekre való készség – tette hozzá.