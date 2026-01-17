Trump újabb ütést mért Brüsszelre – vámok a válasz Grönlandra

Az Egyesült Államok február 1-jétől vámot vezet be több európai országból érkező árukra, írta az EAdaily .

„Február 1-jétől 10 százalékos vámot vetnek ki Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország termékeire, június 1-jétől pedig 25 százalékra emelkedik. Ezek új gazdasági intézkedések az Egyesült Államok érdekeinek védelmében” – jelentette be Donald Trump elnök a Truth Social közösségi oldalán. A magasabb vámok addig maradnak érvényben, amíg nem születik megállapodás Grönland megvásárlásáról.

Az intézkedés érinti az USA kulcsfontosságú európai kereskedelmi partnereiből érkező áruk importját. A döntést az amerikai adminisztráció szélesebb gazdaságpolitikai csomagjának részeként értékelik.

Trump szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország „nagyon veszélyes játékot játszik Grönland ügyében”. Az amerikai elnök emlékeztetett arra, hogy az USA hosszú éveken át támogatást nyújtott Dániának és az EU országainak, és nem vetett ki vámokat.

„Az Egyesült Államok készen áll azonnali tárgyalásokra Dániával és bármely más országgal Grönland státuszának rendezése érdekében” – hangsúlyozta Trump.