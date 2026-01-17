2026. január 18., vasárnap

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump újabb ütést mért Brüsszelre – vámok a válasz Grönlandra

Nyolc európai ország termékeire lép életbe a 10-25%-os vám, amíg a grönlandi kérdés nem rendeződik

MH
 2026. január 17. szombat. 20:25
Megosztás

Az Egyesült Államok február 1-jétől vámot vezet be több európai országból érkező árukra, írta az EAdaily.

Trump újabb ütést mért Brüsszelre – vámok a válasz Grönlandra
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

„Február 1-jétől 10 százalékos vámot vetnek ki Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország termékeire, június 1-jétől pedig 25 százalékra emelkedik. Ezek új gazdasági intézkedések az Egyesült Államok érdekeinek védelmében” – jelentette be Donald Trump elnök a Truth Social közösségi oldalán. A magasabb vámok addig maradnak érvényben, amíg nem születik megállapodás Grönland megvásárlásáról.

Az intézkedés érinti az USA kulcsfontosságú európai kereskedelmi partnereiből érkező áruk importját. A döntést az amerikai adminisztráció szélesebb gazdaságpolitikai csomagjának részeként értékelik.

Trump szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország „nagyon veszélyes játékot játszik Grönland ügyében”. Az amerikai elnök emlékeztetett arra, hogy az USA hosszú éveken át támogatást nyújtott Dániának és az EU országainak, és nem vetett ki vámokat.

„Az Egyesült Államok készen áll azonnali tárgyalásokra Dániával és bármely más országgal Grönland státuszának rendezése érdekében” – hangsúlyozta Trump.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink