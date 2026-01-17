2026. január 18., vasárnap

Előd

Külföld

Tombol az energiaválság Ukrajnában

Zelenszkij elrendelte az áram és az energiaipari berendezések importjának felgyorsítását

MH/ MTI
 2026. január 17. szombat. 21:31
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy elrendelte az áram és az energiaipari berendezések importjának a lehető legnagyobb mértékű felgyorsítását az energiaválság enyhítésére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/John Macdougall

A kormány nemrégiben energetikai szükséghelyzetet rendelt el, miután a szüntelen orosz légicsapások miatt a rendszer csak az áramszükségletek 60 százalékát tudja ellátni. A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg.

„Minden döntés készen van, az import növelését késlekedés nélkül meg kell valósítani” – írta Zelenszkij az X közösségi oldalon, miután találkozott vezető kormány- és katonai tisztségviselőkkel.

Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy előre tervezett áramszünetek vannak érvényben a legtöbb megyében. A legrosszabb a helyzet a fővárosban, Kijevben és a környékén, ahol hosszas áramkimaradások voltak és számos többemeletes lakóházban leállt a fűtés, miközben a hőmérséklet mínusz 16 Celsius-fok volt.

Julija Szviridenko miniszterelnök arról számolt be, hogy a kormány és a Naftohaz állami gázipari vállalat pótlólagos gázimportról tárgyalt az idei évre, de a mennyiségre vonatkozóan nem adott tájékoztatást. Tavaly a Naftohaz 5,7 milliárd köbméter gázt importált, amelyet az állami költségvetésből, illetve a nemzetközi partnerek által rendelkezésre bocsátott összegekből finanszírozott.

A Naftohaz közölte, hogy Oroszország csak a héten hatszor támadta a gázipari létesítményeit.

