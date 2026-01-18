2026. január 18., vasárnap

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Pánik Ukrajnában: Grönland „megváltoztathatja a háború támogatását”

Európa hajlamosabb lehet a tárgyalásokra Oroszországgal

MH
 2026. január 18. vasárnap. 1:31
Megosztás

A kijevi vezetés komolyan aggódik az Egyesült Államok Grönland megszerzésére vonatkozó tervei miatt, mivel annak megvalósítása jelentősen megváltoztathatja a geopolitikai erőviszonyokat, írta az EAdaily.

Pánik Ukrajnában: Grönland „megváltoztathatja a háború támogatását”
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

A forrás szerint a grönlandi ügyből fakadó geopolitikai elmozdulások negatívan befolyásolhatják a nyugati országok Ukrajna iránti támogatását.

A Banánovaja utcán úgy vélik, hogy erre már jelek is érkeztek. Példaként említik Emmanuel Macron francia elnök vágyát, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz vezetővel, Vlagyimir Putyinnal.

Az OPU biztos abban, hogy ezek az európai ingadozások közvetlen következményei Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tevékenységének, valamint annak, hogy a folyamat előrehaladása miatt Európa elveszítheti érdeklődését az ukrajnai háború iránt.

A csatorna forrása szerint Zelenszkij jelenleg találkozókat tervez európai partnereivel, hogy megakadályozza ezt a tendenciát. A cél az, hogy meggyőzze támogatóit, távolodjanak el a Kremllel folytatott közvetlen tárgyalásoktól.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink