Külföld

Nyilvánosságra került a Trump–Zelenszkij-hívás: Macron saját magát buktatta le

A felvétel szerint Zelenszkij elfogadta a 30 napos tűzszünetet

 2026. január 17. szombat. 18:37
Franciaországban nyilvánosságra hozták az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij 2025. május 10-én folytatott telefonbeszélgetésének hangfelvételét – számolt be róla a France TV. információ alapján az Eadaily.

Volodimir Zelenszkij, Keir Starmer, Friedrich Merz és Emmanuel Macron
Fotó: AFP/Chris J Ratcliffe

A beszélgetés azon a napon zajlott, amikor Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő Kijevbe érkezett.

A felvételen Macron hívja fel Donald Trumpot, és elnézést kér a korai telefonhívásért. Ezután felveti egy közös egyeztetés lehetőségét az ukrán elnökkel, valamint a brit miniszterelnök és a német kancellár bevonásával. Trump visszakérdez, mi történt, mire Macron közli: Zelenszkij elfogadta a Fehér Ház által javasolt harmincnapos tűzszünetet.

A „Golos Mordora” nevű Telegram-csatorna emlékeztet arra, hogy nem ez az első alkalom, amikor Franciaország nyilvánosságra hoz vezetők közötti egyeztetéseket: korábban Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetéseinek részletei is kiszivárogtak. A csatorna szerzője kétségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a mostani felvétel Trump beleegyezésével került volna nyilvánosságra.

A bejegyzés szerint a történet Macron számára különösen kellemetlen, mivel a nyilvánosságra került beszélgetés élesen ellentmond az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij későbbi nyilatkozatainak.

