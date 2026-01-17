Külföld
Nyilvánosságra került a Trump–Zelenszkij-hívás: Macron saját magát buktatta le
A felvétel szerint Zelenszkij elfogadta a 30 napos tűzszünetet
A beszélgetés azon a napon zajlott, amikor Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő Kijevbe érkezett.
A felvételen Macron hívja fel Donald Trumpot, és elnézést kér a korai telefonhívásért. Ezután felveti egy közös egyeztetés lehetőségét az ukrán elnökkel, valamint a brit miniszterelnök és a német kancellár bevonásával. Trump visszakérdez, mi történt, mire Macron közli: Zelenszkij elfogadta a Fehér Ház által javasolt harmincnapos tűzszünetet.
A „Golos Mordora” nevű Telegram-csatorna emlékeztet arra, hogy nem ez az első alkalom, amikor Franciaország nyilvánosságra hoz vezetők közötti egyeztetéseket: korábban Emmanuel Macron és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetéseinek részletei is kiszivárogtak. A csatorna szerzője kétségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a mostani felvétel Trump beleegyezésével került volna nyilvánosságra.
A bejegyzés szerint a történet Macron számára különösen kellemetlen, mivel a nyilvánosságra került beszélgetés élesen ellentmond az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij későbbi nyilatkozatainak.