Külföld

Nem vicc, Szlovénia két katonatisztet küld a frontra

A kormány döntése alapján a részvétel előkészítését a NATO stratégiai jelentőségű Északi-sarkvidéken végzik

MH/ MTI
 2026. január 17. szombat. 13:25
A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására – közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Nem vicc, Szlovénia két katonatisztet küld a frontra
A Bundeswehrhez tartozó katonák is megérkeztek a grönlandi nuuki nemzetközi repülőtérre
Fotó: AFP/Alessandro Rampazzo

A határozat szerint a két tiszt a következő napokban indulhat Grönlandra. A gyakorlat pontos időpontjáról később döntenek, a minisztérium tájékoztatása szerint a részvétel előkészítéséhez szükséges eljárásokat megindítják.

Szlovénia ezzel több európai országhoz csatlakozik. Franciaország, Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság már korábban döntött arról, hogy katonákat küld Grönlandra.

A kormány indoklása szerint Grönland és az Északi-sarkvidék a NATO stratégiai koncepciójában kiemelt jelentőségű térségként szerepel. A dokumentum a gyakorlat céljaként a regionális biztonság erősítését és a szövetségesi együttműködés elmélyítését jelöli meg.

A határozat rögzíti, hogy amennyiben a tervezés során a szlovén hadsereg nagyobb mértékű részvétele válna szükségessé, arról a kormány külön döntést hoz.

