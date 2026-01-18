Nem véletlen, ha állandóan beteg

A megfázás gyakorisága nagyon különböző: vannak, akik szinte soha nem betegednek meg, míg mások állandóan náthásak. A Yale Egyetem kutatói ezt a jelenséget vizsgálták, és arra jutottak, hogy a különbség nem pusztán szerencse kérdése. A megfázásra való fogékonyságot jelentősen befolyásolják az életmódbeli szokások.

Amikor megfázás vírusai bejutnak a szervezetbe, az orr- és a tüdőjáratok sejtjei képezik az első védelmi vonalat, amelyet a kórokozóknak le kell győzniük ahhoz, hogy valóban fertőzést okozzanak.

Ezért a kutatók egészséges önkéntesek sejtjeit vizsgálták meg közelebbről, és azt nézték, mennyire reagálnak. Mindkét sejttípust ugyanazon körülmények között a rhinovírussal (a nátha és társai mögött álló vírus) szembesítették.

Az eredmény: az orrnyálkahártya sejtjeinek erősebb antivirális funkciójuk volt, vagyis különösen fontosak a megfázás elleni védekezésben. A hörgősejtek ezzel szemben inkább oxidatív stresszre reagáltak.

Ez a stressztípus többek között a levegőben lévő szennyező anyagok, az UV-sugárzás vagy a cigaretta hatására alakul ki – magyarázták a kutatók az egyetem weboldalán.

A kutatók azt is megállapították, hogy a sejtek védekezése a megfázás vírusai ellen annál gyengébb volt, minél nagyobb volt a terhelés.

A sejtek gyengülésének okait részletesebben vizsgálva a kutatók célzottan nikotinnak tették ki az orrsejteket, számolt be róla a Fitforfun.

Kiderült, hogy ettől a sejtek érzékenyebbé váltak. „Bár túléltek a cigarettafüstöt,” mondta a tanulmány társszerzője, Dr. Ellen Foxman, „a vírussal már nem tudtak egyszerre megbirkózni.”

A következtetés: a légutak sejtjei vagy a kórokozóktól, vagy más káros hatásoktól képesek megvédeni bennünket. „Ha egyszerre két stresszfaktor éri őket, kompromisszumot kell kötniük,” magyarázta Foxman.

Aki különösen gyakran beteg, érdemes elgondolkodnia, nem áll-e a háttérben valamelyik említett terhelés – és hogyan lehetne ezeket a következő megfázásos szezonban csökkenteni.