Nagy tevei vannak Zelenszkijnek
Csapatot küld az Egyesült Államokba
Zelenszkij Kijevben, Petr Pavel cseh elnökkel közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az ukrán fél „elvégezte a maga részét” a két kulcsdokumentum előkészítésében:
- egyrészt a „jóléti csomag” kidolgozásában, amely pénzt mozgósítana az újjáépítéshez,
- másrészt az amerikai biztonsági garanciák keretrendszerében, amelyek célja egy jövőbeli orosz támadás elrettentése.
Ukrajna washingtoni nagykövete, Olha Stefanisina szerint pénteken Miamiban folytatnak kétoldalú egyeztetéseket a megállapodásokról, amelyek célja „a szövegek finomítása” az amerikai partnerekkel. A delegációban Zelenszkij közlése szerint több magas rangú szereplő is helyet kap, köztük az elnöki hivatal vezetője, valamint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára és a kormányzó frakció vezetője.
Kijev a Mandiner szerint arra is választ vár Washingtonban, hogy Oroszország miként áll az amerikai támogatással futó diplomáciai békepróbálkozásokhoz. Zelenszkij úgy fogalmazott:
„Jól dolgoztunk az amerikai oldallal, de néhány kérdésben nem vagyunk ugyanazon az állásponton”.
A békekeretről szóló vita mindeközben éleződik. Trump a hét elején arról beszélt a hírügynökségnek, hogy találkozhat Zelenszkijjel Davosban, és korábban azt is állította:
„Moszkva készen áll a megállapodásra, ugyanakkor szerinte az ukrán elnök egyértelműen a béke akadálya.”
Zelenszkij ezzel szemben pénteken azt mondta:
„Oroszország húzza az időt, és az ukrán energia-infrastruktúra elleni friss csapások szerinte azt mutatják, Moszkva nem megállapodásokban érdekelt, hanem Ukrajna további pusztításában”.
Zelenszkij egyúttal további légvédelmi lőszert sürgetett az energiahálózat védelmére, és arról is beszélt: amíg egy új segélycsomag meg nem érkezett péntek reggel, több légvédelmi rendszer rakéták nélkül maradt.