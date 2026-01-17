2026. január 18., vasárnap

Előd

Külföld

Nagy tevei vannak Zelenszkijnek

Csapatot küld az Egyesült Államokba

 2026. január 17. szombat. 22:31
Ukrán delegáció tart az Egyesült Államokba, hogy a biztonsági garanciákról és a háború utáni újjáépítési megállapodáscsomagról tárgyaljon. Volodimir Zelenszkij pénteki bejelentése alapján. Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy a dokumentumokat akár már a jövő héten Svájcban, a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) alá is írhatják az erről szóló szerződést.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Stephanie Lecocq

Zelenszkij Kijevben, Petr Pavel cseh elnökkel közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az ukrán fél „elvégezte a maga részét” a két kulcsdokumentum előkészítésében:

  • egyrészt a jóléti csomag” kidolgozásában, amely pénzt mozgósítana az újjáépítéshez,
  • másrészt az amerikai biztonsági garanciák keretrendszerében, amelyek célja egy jövőbeli orosz támadás elrettentése.

Ukrajna washingtoni nagykövete, Olha Stefanisina szerint pénteken Miamiban folytatnak kétoldalú egyeztetéseket a megállapodásokról, amelyek célja „a szövegek finomítása” az amerikai partnerekkel. A delegációban Zelenszkij közlése szerint több magas rangú szereplő is helyet kap, köztük az elnöki hivatal vezetője, valamint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára és a kormányzó frakció vezetője.

Kijev a Mandiner szerint arra is választ vár Washingtonban, hogy Oroszország miként áll az amerikai támogatással futó diplomáciai békepróbálkozásokhoz. Zelenszkij úgy fogalmazott:

„Jól dolgoztunk az amerikai oldallal, de néhány kérdésben nem vagyunk ugyanazon az állásponton”.

A békekeretről szóló vita mindeközben éleződik. Trump a hét elején arról beszélt a hírügynökségnek, hogy találkozhat Zelenszkijjel Davosban, és korábban azt is állította:

„Moszkva készen áll a megállapodásra, ugyanakkor szerinte az ukrán elnök egyértelműen a béke akadálya.”

Zelenszkij ezzel szemben pénteken azt mondta:

„Oroszország húzza az időt, és az ukrán energia-infrastruktúra elleni friss csapások szerinte azt mutatják, Moszkva nem megállapodásokban érdekelt, hanem Ukrajna további pusztításában”.

Zelenszkij egyúttal további légvédelmi lőszert sürgetett az energiahálózat védelmére, és arról is beszélt: amíg egy új segélycsomag meg nem érkezett péntek reggel, több légvédelmi rendszer rakéták nélkül maradt.

