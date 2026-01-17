Nagy tevei vannak Zelenszkijnek

Ukrán delegáció tart az Egyesült Államokba, hogy a biztonsági garanciákról és a háború utáni újjáépítési megállapodáscsomagról tárgyaljon. Volodimir Zelenszkij pénteki bejelentése alapján. Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy a dokumentumokat akár már a jövő héten Svájcban, a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) alá is írhatják az erről szóló szerződést.

Zelenszkij Kijevben, Petr Pavel cseh elnökkel közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az ukrán fél „elvégezte a maga részét” a két kulcsdokumentum előkészítésében:

egyrészt a „ jóléti csomag” kidolgozásában, amely pénzt mozgósítana az újjáépítéshez,

jóléti csomag” kidolgozásában, amely pénzt mozgósítana az újjáépítéshez, másrészt az amerikai biztonsági garanciák keretrendszerében, amelyek célja egy jövőbeli orosz támadás elrettentése.

Ukrajna washingtoni nagykövete, Olha Stefanisina szerint pénteken Miamiban folytatnak kétoldalú egyeztetéseket a megállapodásokról, amelyek célja „a szövegek finomítása” az amerikai partnerekkel. A delegációban Zelenszkij közlése szerint több magas rangú szereplő is helyet kap, köztük az elnöki hivatal vezetője, valamint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára és a kormányzó frakció vezetője.

Kijev a Mandiner szerint arra is választ vár Washingtonban, hogy Oroszország miként áll az amerikai támogatással futó diplomáciai békepróbálkozásokhoz. Zelenszkij úgy fogalmazott:

„Jól dolgoztunk az amerikai oldallal, de néhány kérdésben nem vagyunk ugyanazon az állásponton”.

A békekeretről szóló vita mindeközben éleződik. Trump a hét elején arról beszélt a hírügynökségnek, hogy találkozhat Zelenszkijjel Davosban, és korábban azt is állította:

„Moszkva készen áll a megállapodásra, ugyanakkor szerinte az ukrán elnök egyértelműen a béke akadálya.”

Zelenszkij ezzel szemben pénteken azt mondta:

„Oroszország húzza az időt, és az ukrán energia-infrastruktúra elleni friss csapások szerinte azt mutatják, Moszkva nem megállapodásokban érdekelt, hanem Ukrajna további pusztításában”.

Zelenszkij egyúttal további légvédelmi lőszert sürgetett az energiahálózat védelmére, és arról is beszélt: amíg egy új segélycsomag meg nem érkezett péntek reggel, több légvédelmi rendszer rakéták nélkül maradt.