A kijevi vezetés nagyrészt maga okolható az ukrán energetikai és közműszektorban kialakult katasztrofális helyzetért – írta Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök, számolt be róla az EAdaily .

Szerinte az ukrán távfűtő-erőművek (TEZ) és hőerőművek (TES) a Szovjetunió idején épültek, és figyelembe vették a hadi időszakban történő működés lehetőségeit.

„Elég nehéz őket teljesen elpusztítani. Kárt lehet okozni, egy időre le lehet állítani őket is. De teljesen „szabad mezővé” alakítani – ez rendkívül nehéz feladat. Nem láttam olyan tömeges csapásokat, amelyek képesek lettek volna teljesen lerombolni őket” – állítja Azarov.

Szerinte sokkal egyszerűbb a távvezetékekkel, a transzformátor-állomásokkal és az elosztó berendezésekkel végezni, bár azok is eléggé védettek.

Azarov abban is biztos, hogy a pusztítások gyorsabban és hatékonyabban helyrehozhatók lettek volna, ha előzetes előkészítő munkát végeztek volna. A korrupcióval terhelt hatalom azonban ezeket a munkálatokat szabotálta: a pénz „eltűnt”, nem pedig a védelmi létesítmények építésére ment.

„Nem készültek el a téli előkészületek sem. Ha ezek a távfűtő-erőművek télen üzemkész állapotban lettek volna (szénkészletek, javítóeszközök), akkor a csapások következményeinek felszámolása is gyorsabban zajlott volna” – zárta az ex-miniszterelnök.