Az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a saját szövetségeseihez való „leszarós” hozzáállása a Grönland körüli konfliktusban érzékelhető politikai következményekkel jár a NATO belső légkörére nézve – jelentette ki Grigorij Karasin, az Oroszország Tanácsa nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, írta az EAdaily .

Karasin szerint ez különösen akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a „kemény” venezuelai offenzíva kapcsán a lépés semmilyen szinten nem illeszkedik a normális nemzetközi etika keretei közé.

„Az, hogy a NATO-országok már katonai kontingenseket küldenek Grönlandra (még ha pusztán szimbolikus jelleggel is), és hogy Kanada miniszterelnöke Grönlandról tárgyal Si Csin-ping kínai elnökkel, és kölcsönös megértésre jutnak, önmagában is sokat elárul. Nyilvánvaló, hogy a NATO-ban növekvő vitás légkör hatással lesz más fontos kérdésekre is. Nézze meg, milyen óvatosan, de nyilvánosan enyhíti hangvételét Oroszország felé még a botrányos Mertz is. Nyilván ez egy játék, de mindazonáltal. A légkör enyhén sodródik” – mondta a szenátor.

Karasin szerint ezekben a körülményekben a várakozások Ukrajna ügyében is megváltozhatnak.

„Zelenszkij hisztérikus követeléseivel már mindenkinek elege van a Nyugaton. Oroszország ezzel szemben kitartást mutat, és az elnök szájából a nemzetközi kapcsolatok normális, kiszámítható rendszerének visszaállítását szorgalmazza. Ezt a világ is észreveszi. Lehet, hogy az élet mégis ráveszi a Nyugatot, hogy gondolkodjon, és érzékenyebbé váljon a valós feltételekre” – zárta a szenátor.