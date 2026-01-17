Ukrajna a biztonsági megállapodás keretében nem vállalt kötelezettséget Dánia katonai támogatására, így nem lesz köteles csapatokat küldeni Grönlandra, ha a dánok ezt kérik – írja az ukrán Strana.ua nyomán az Orosz Hírek.

„Ha elolvassuk magát a biztonsági megállapodást, akkor abban nincs semmilyen katonai kötelezettségvállalás Ukrajna részéről Dánia felé… Tehát Koppenhágának nincs alapja arra, hogy Kijevtől katonai segítséget kérjen e megállapodás alapján” – áll a lap Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésben.

Az ukrán újságírók szerint a megállapodás 90%-ban Dánia Ukrajna iránti kötelezettségeiből áll. Kijev viszont nem ígért Koppenhágának semmit, csak a közigazgatás és a korrupció elleni küzdelem terén végrehajtott reformok folytatását. Az összes ország közül, amelyekkel Volodimir Zelenszkij hasonló megállapodásokat írt alá, csak az Egyesült Királyság tette hozzá a dokumentumhoz Ukrajna katonai támogatásáról – írja a lap.

2024 februárjában Dánia kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá a kijevi vezetéssel. A megállapodás több mint 60 pontot tartalmaz, és 10 évre szól. A dokumentum Dánia hosszú távú katonai támogatását írja elő Ukrajna számára vadászgépek, lőszerek, szimulátorok, F-16-osok, drónok, kommunikációs eszközök, radarok biztosításával, valamint az aknamentesítésben és a védelmi-ipari bázis fejlesztésében való segítségnyújtással. Kijev viszont elkötelezte magát arra, hogy „Dánia katonai segítségét kizárólag Ukrajna önvédelmére és a nemzetközi joggal összhangban katonai célokra használja fel”. Ezenkívül Ukrajna megígérte, hogy folytatja a reformokat, különösen a korrupció elleni küzdelem és a védelem területén.

Dánia, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország után, amelyekkel Zelenszkij korábban hasonló megállapodásokat kötött, megígérte, hogy egy új konfliktus esetén Ukrajna és Oroszország között 24 órán belül konzultációkat fog tartani „a megfelelő további lépések meghatározása céljából”.