Grönland és Dánia nemet mond

Grönland fővárosában Nuukban, valamint Koppenhágában és Dánia-szerte több más településen is tüntetők ezrei tiltakoztak az ellen szombaton, hogy az Egyesült Államok kormányzata az ellenőrzése alá szeretné vonni Grönlandot.

Tiltakozók grönlandi zászlókat lengetnek, miközben részt vesznek a „Hands off Greenland” (Ne nyúljatok Grönlandhoz!) és „Greenland for Greenlanders” (Grönland a grönlandiaknak!) szlogenek alatt tartott tüntetésen a dániai Koppenhága városháza előtt 2026. január 17-én

Nuukban több száz tüntető, köztük Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő vonult utcára zászlókkal és tiltakozó transzparensekkel a kezében, majd az amerikai konzulátushoz vonultak; a koppenhágai tüntetők pedig a „Grönland nem eladó!” és „El a kezekkel Grönlandtól!” jelszavakat skandálva, a grönlandi autonóm terület piros-fehér zászlójával a kezükben vonultak az amerikai nagykövetség épülete elé.

Koppenhágában a rendőrség nem közölt hivatalos adatot a megjelentek számáról, de a szervezők becslése szerint több mint 20 ezer ember vehetett részt a tüntetésen.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt egy évben több alkalommal is kijelentette, nemzetbiztonsági megfontolásokból szeretné, ha az 57 ezer lakosú és Dániához tartozó, de 1979 óta jelentős autonómiát élvező Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna.

A mostani tüntetésekre három nappal azután került sor, hogy Washingtonban eredménytelenül végződött az az amerikai-dán-grönlandi egyeztetés melynek célja az volt, hogy Washington és Koppenhága próbáljon megállapodásra jutni Grönland jövőjéről.