Európa pórázon? Trump vámot vet ki – Berlin vár a többiekre

Berlin tudomásul vette Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatát, miszerint 10 százalékos vámot vetnek ki európai országokra, és a német kormány tájékoztatása szerint a partnerekkel együtt egyezteti a válaszlépést, írta az EAdaily .

„A szövetségi kormány tudomásul vette az elnök nyilatkozatát. Szoros kapcsolatban áll európai partnereivel. A megfelelő időben közösen döntünk a megfelelő válaszlépésről” – mondta a német kormány hivatalos szóvivője, Stefan Cornelius.

Trump január 17-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Finnország és Hollandia termékeire. Június 1-jétől a vám mértéke 25 százalékra emelkedik. A magasabb vámok addig maradnak érvényben, amíg meg nem állapodnak Grönland megvásárlásáról – mondta az amerikai elnök.