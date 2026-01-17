Északi Áramlat: a német bíróság szerint Ukrajna állhat a robbantás mögött

Gyürk András arra reagált, hogy a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nemrég nyilvánosságra hozott döntése szerint nagy valószínűséggel egy külföldi állam, minden bizonnyal Ukrajna megbízásából robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetékeket. A képviselő súlyos ügynek nevezte a történteket, és kijelentette: Ukrajna folyamatosan katonai eszközökkel támadja az európai energiainfrastruktúrát. Hozzátette, felelőtlen és veszélyes az európai polgárok pénzét egy ilyen országba küldeni, ezért egyértelmű válaszokat váró kérdésekkel fordultak az EU kül – és biztonságpolitikáért felelős főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz.

Közleményében Németország legfelső polgári és büntető bírósága jelezte: a valószínűsíthetően az ukrán hatóságok által elrendelt akció legalább egy európai országban aláásta a közszolgáltatásokat és jelentős anyagi kárt okozott. Gyürk András szerint a közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát; példaként említette a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték elleni korábbi támadásokat.

A fideszes politikus emlékeztetett: az Európai Unió eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pedig a napokban egy újabb, 90 milliárd eurós támogatási csomagot jelentett be. Véleménye szerint mindez – különösen a bírósági döntés tükrében – felelőtlen és veszélyes lépés, ezért ismét kérdésekkel fordultak az EU külügyi főképviselőjéhez.

Gyürk András hangsúlyozta: Brüsszeltől az uniós tagállamok energiabiztonsága elleni ukrán támadások egyértelmű és határozott elítélését várják, valamint azt, hogy kezdeményezzék az Ukrajnának juttatandó pénzügyi támogatások felülvizsgálatát. „Mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzére az ukrán háborús maffia rátegye a kezét. Ezért is a Fidesz-KDNP a biztos választás” – fogalmazott Gyürk András.