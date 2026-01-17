Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump meg akarja vásárolni Grönlandot Dániától, és ezt meg is teheti – véli Marat Basírov politológus, írta az EAdaily .

„Egyébként ez az USA régi gyakorlata. 1804-ben megvásárolták Louisiana államot Franciaországtól. 1848-ban megvásárolták (bár ez egy győztes háború után történt) Mexikó államait: Texas, Felső-Kalifornia, Új-Mexikó és Arizona területeit. 1867-ben megvásárolták Alaszkát Oroszországtól. Emellett vásároltak egy részt a Virgin-szigetekből Dániától, és Manhattan szigetét az indiánoktól” – emlékeztetett a szakértő.

Így tehát elvileg Trump megteheti ezt – jelentette ki Basírov.

„Milyen lenne a tranzakció? Ezt majd kitalálják. És, ahogy látható, Dánia már korábban is adott el területeket az Egyesült Államoknak” – hangsúlyozta a szakértő.

Basírov azt is felidézte, hogy Grönlandon az USA-nak saját katonai-űrbázisa van, Pituffik, amelynek 3 km hosszú kifutópályája lehetővé teszi teherszállító repülők fogadását.

„Tehát ha szükséges, van hova leszállni, anélkül, hogy a dán hatóságok engedélyét kérnék. A bázison egy időben B-52 ‘Stratofortress’ repülőgépek is állomásoztak nukleáris fegyverekkel” – tette hozzá a politológus.