Csőbombákat helyeztek el Vance érkezésére

Egy kaliforniai férfit szövetségi vádirat alapján tartóztattak le, miután állítólag online halálos fenyegetéseket tett JD Vance alelnök ellen, aki júliusban az Anaheimben található Disneyland Resortban tartózkodott, számolt be róla a Fox News.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke

Marco Antonio Aguayo, egy 22 éves anaheimi férfi pénteken került őrizetbe, miután állítólag több fenyegető kommentet tett a Disney hivatalos Instagram-oldalán. A bejegyzésekben csőbombák, közeli vérontás és „korrupt politikusok” elleni erőszak szerepelt, július 12-én, ugyanazon a napon, amikor Vance és családja a resortban tartózkodott.

Aguayot az elnök és a köztársasági elnök utódainak fenyegetésével vádolják, a vádiratot szerdán nyújtották be a kaliforniai központi kerületi szövetségi bíróságon.

A férfi várhatóan kedden jelenik meg előzetes meghallgatáson a Santa Ana-i szövetségi bíróságon.

„Ez az eset riasztó emlékeztető arra, milyen veszélyeknek vannak kitéve a közszereplők”

„Ez az eset riasztó emlékeztető arra, milyen veszélyeknek vannak kitéve a közszereplők, amikor elmebetegek fenyegetik őket” – mondta Pamela Bondi igazságügyi miniszter a férfi letartóztatását bejelentő tájékoztatóban.

„Hálás vagyok, hogy alelnök barátom, Vance és családja biztonságban van. Elismerem a rendőrség munkáját, amely a letartóztatáshoz vezetett, és biztosítom, hogy ügyészeim gyors igazságszolgáltatást hajtsanak végre.”

Fenyegető kommentek a Disney Instagramján

Július 12-én, 18:15 körül egy Instagram-felhasználó nyilvános kommentben azt írta a Disney oldalán:

„Csőbombákat helyeztek el, hogy felkészüljenek J.D. Vance érkezésére” – áll a titkosszolgálati ügynök által írt eskü alatt tett nyilatkozatban.

Egy következő komment így szólt:

„Itt az ideje, hogy felkeljünk, és Ön tanúja lesz ennek.”

A harmadik komment pedig így folytatódott:

„Sok szerencsét, hogy időben megtalálják mindet, ma este vérontás lesz, és a korrupt politikusok vérében fogunk fürdeni.”

A nyomozás eredménye: azonosították a fenyegető profil mögött álló személyt

A nyomozók azonosították a fenyegetéseket közzétevő Instagram-fiókot Aguayo e-mailcíme, telefonszámai, IP-címei és anaheimi otthona alapján, a Meta, a Google és más források adatait felhasználva.

A férfit otthonában kihallgatták, és eleinte azt állította, hogy feltörték a fiókját. Később azonban beismerte, hogy „viccnek” szánta a bejegyzéseket, és azokat később törölni akarta.

Telefon, laptop és szobai kutatás: a nyomok megerősítették a vádakat

Aguayo hozzájárult telefonja, hálószobája és laptopja átkutatásához. A nyomozók így megerősítették, hogy az eszközökön be volt jelentkezve abba a fiókba, amely a fenyegető kommenteket közzétette.

„Nem tűrjük a közszereplők elleni bűncselekményes fenyegetéseket”

„Nem tűrjük a közszereplők elleni bűncselekményes fenyegetéseket” – mondta Bill Essayli, az Egyesült Államok első helyettes ügyésze.

„Hálásak vagyunk, hogy az alelnök és családja biztonságban maradt a látogatás alatt. Ez az eset figyelmeztetés mindenki számára, aki névtelen online fenyegetéseket tesz. Meg fogjuk találni és igazságszolgáltatás elé állítjuk.”