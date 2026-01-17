Azeri gáz árasztja el Európát – de meddig tűri ezt Washington?

Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) tizenhatra növelte azon országok számát, ahová földgázt exportál. Megkezdődtek a szállítások Ausztriába és Németországba is, írta az Eadaily .

A vállalat közlése szerint 2026 januárjától az azeri földgáz az osztrák és a német vásárlókhoz is eljut, több más célország mellett. A szállított mennyiségekről és a szerződések időtartamáról nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Az azeri gáz európai exportja 2020 végén indult el a Déli Gázfolyosón keresztül. A 25 évre tervezett megállapodások évi több mint 10 milliárd köbméter földgáz európai piacra juttatását irányozzák elő. Azerbajdzsán jelenleg Olaszországgal, Görögországgal, Bulgáriával, Romániával, Magyarországgal, Szerbiával, Szlovéniával, Horvátországgal, Szlovákiával, Észak-Macedóniával, Ukrajnával, Törökországgal, Grúziával és Szíriával áll szerződéses kapcsolatban; utóbbi esetében a szállítások nemrég indultak el Törökországon keresztül.

A hír kapcsán Ugur Mamedov politológus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok európai energiapolitikai lépései mögött nem feltétlenül Azerbajdzsán érdekei állnak.

Megfogalmazása szerint nehezen elképzelhető, hogy az amerikaiak kifejezetten Azerbajdzsán számára szorították volna ki az orosz energiahordozókat az európai piacról. Úgy véli, minél inkább függ Európa az azeri energiaszállításoktól, annál közelebb kerülhet az a pillanat, amikor Washington határozottabban lép fel az országban tapasztalható emberi jogi problémák ügyében.