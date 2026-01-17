Külföld
Az USA beszáll a vitába
Trump közvetítene a nílusi gát ügyében
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon leszögezte: egyetlen ország sem birtokolhatja egymaga a Nílus vízkészletét. Mint mondta, az ügy megnyugtató rendezése biztosítaná Egyiptom és Szudán számára a megfelelő vízhozamot aszály idején is, míg Etiópia elegendő mennyiségű áramhoz jutna, amelynek egy részét akár el is adhatná a másik két országnak.
Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök az X-en közzétett üzenetében méltatta Trump ajánlatát, és ismét aggodalmát fejezte ki hazája vízkészletei miatt.
Abdel Fattáh al-Burhán, a Szudáni Átmeneti Tanács elnöke szintén üdvözölte az ajánlatot.
Az Addisz-Abeba által a Kék-Níluson épített, tavaly szeptemberben átadott Etióp Újjászületés Nagy Gátja (GERD) nevű óriástározó miatt Egyiptom a vízhozam csökkenésétől tart, és hangsúlyozta, nem fogad el semmilyen, a folyóval kapcsolatos egyoldalú döntést.
A gátat 2011-ben kezdték építeni, azóta mind Egyiptom, mind pedig Szudán a vízhozam apadásáról számolt be.
Kairó, Kartúm és Addisz-Abeba több háromoldalú találkozót tartott az évek során, azonban nem jutott megegyezésre. Az Afrika második legnépesebb országának számító, több mint 120 milliós Etiópia a gátat a gazdaságfejlesztés egyik kulcsának tekinti, és elutasítja Egyiptom és Szudán kifogásait.
Az első Trump-kormányzat során az Egyesült Államok is igyekezett közvetíteni a felek között, a tárgyalások azonban 2020-ban zsákutcába jutottak.